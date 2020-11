Die autonome Region Südtirol in Norditalien ist bei Urlaubern aus Deutschland im Sommer wie auch im Winter sehr beliebt. Nicht nur die Natur zieht die Leute an, sondern auch die leckere lokale Küche, das wärmere Sonnenklima und die Gastlichkeit in den Unterkünften.

Hinzukommt das hohe Niveau der Wellness-Hotellerie. "Es gibt Resorts von Riesenausmaßen ebenso wie winzige, außerdem große wie kleine Mainstream-Hotels und allerkleinste Hideaways", schwärmt Christian Werner aus Wien, der seit Jahren den "Relax Guide" herausgibt. "Ruhesuchende, Individualisten und Familien werden genauso bedient wie Menschen, die unverfälschte Naturnähe, höchstes Luxusniveau oder mit Tradition beseelte Bodenständigkeit bevorzugen."

Zum zweiten Mal wurden in die österreichische und deutsche Ausgabe des "Relax Guide 2021" auch die 100 besten Häuser Südtirols aufgenommen. Die unabhängigen Tester hatten insgesamt 284 Wellness-Hotels in der Region begutachtet. 15 interessante Häuser sind seit dem vergangenen Jahr hinzugekommen, ebenso viele mussten herausfallen.

Maximal 20 Punkte möglich

Wie immer werden in die Wellness-Bibel nur Häuser aufgenommen, die mit mindestens 13 von maximal 20 Punkten bewertet werden. Die besten Häuser können bis zu vier Lilien erhalten. "Dieses Mal flossen in die Bewertung angesichts der Corona-Pandemie auch die Hygiene- und Präventionsmaßnahmen ein. Lilien-Hotels sind daher nicht nur von hoher Qualität, sondern auch sicher", so Werner.

Auf den folgenden Seiten der Fotostrecke stellen wir alle Hotels vor, die in dem Ranking mit drei Lilien ("hervorragend") und vier Lilien ("Spitzenbetrieb" bei 19 Punkten, "Höchstnote" bei 20 Punkten) abgeschnitten haben.

Weitere Informationen zu allen mit einer "Lilie" ausgezeichneten Häusern finden Sie hier: www.relax-guide.com

