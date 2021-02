Die anhaltende Pandemie macht Auslandsreisen momentan schwierig und eigentlich sollen die Deutschen auch nicht vereisen - schon gar nicht zu Ostern. Dennoch planen die Deutschen ihren Urlaub. Hauptziel ist: Deutschland.

Dicht gedrängt am Pool liegen und abends im gut besuchten Speisesaal am Buffet anstehen – diese Vorstellung von Urlaubsreisen ist angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie im Moment schwer vorstellbar. So sind die meisten Menschen in Deutschland bei der diesjährigen Reiseplanung auch zurückhaltend. Gut jeder Fünfte hat sich noch nicht entschieden, wo der Urlaub stattfinden soll (21,6 Prozent), zeigt eine aktuelle Umfrage der Stiftung für Zukunftsfragen des Tabakunternehmens British American Tobacco.

Ein Drittel der Befragten gab an, ihren Urlaub in diesem Jahr in Deutschland verbringen zu wollen (33,9 Prozent). Nur wenige planen für dieses Jahr einen Urlaub in Spanien (5,8 Prozent), Italien (4,0 Prozent) oder Kroatien (2,1 Prozent), wie die Statista-Grafik zeigt. Der Anteil der Befragten, die für die nächsten zwölf Monate eine Fernreise planen, nahm sogar um 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr ab.