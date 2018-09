Auf dem Meer zeichnet sich der Rand des Firmaments als makellose Linie ab, die zwei monochrome Flächen trennt, Himmelblau von Blaugrün. Auf dem Meer herrscht Übersichtlichkeit, kein Gewirr aus Farben, Formen, Mustern und Texturen so wie an Land. In einem Universum, das sich auf Chaos begründet, ist Klarheit eine Ausnahme. Wenn Freunde fragen, was das Schönste an unserer Kreuzfahrt gewesen sei, dann erzählen wir als Erstes von diesem Wunder.

Mein Mann und ich, überzeugte Individualreisende, standen Kreuzfahrten bislang skeptisch gegenüber. Auf Animation, Shows und geführte Touren hatten wir keine Lust. Aber die Idee, zwei Wochen auf der " Aida Aura" durch das Mittelmeer, den Atlantik, die Nordsee und über die Ostsee von Palma de Mallorca nach Kiel zu fahren, klang einfach zu gut.

Fullscreen

Jetzt, im Hafen von Lissabon, liegt die andalusische Hafenstadt Cádiz schon hinter uns, und vor uns haben wir Ferrol in Galicien, St. Peter Port auf der Kanalinsel Guernsey, Dover, Amsterdam, Oslo und Kopenhagen, dazu drei Seetage und Busausflüge in die Jakobspilgerhauptstadt Santiago de Compostela und nach London.

Außerdem bietet diese Kreuzfahrt vergleichsweise viel Ruhe an Bord und mehr Zeit an Land. So liegen wir, statt nur ein paar Stunden, zwei Tage in Lissabon. Und mit 203 Meter Länge und 28 Meter Breite, zwölf Decks und Kabinen für 1266 Gäste und 389 Crewmitglieder ist die "Aida Aura" eher ein Ozeanzwerg. Er passt in kleine City-Häfen, und es erleichtert Ausflüge auf eigene Faust natürlich, wenn die Gangway direkt ins Zentrum führt.

Zwei Tage für Lissabon

Über Lissabons Altstadt Alfama, rund um Castelo de São Jorge, schien gestern, an unserem ersten Tag in der Stadt, ein anderer Himmel zu schweben als das stille Blau über dem Schiff. Die Giebel der pastellfarbenen und mit Fliesen geschmückten Häuschen brachen Stücke heraus, sein Rand wirkte gezackt wie bei einem angeknabberten Keks. Oberleitungen der carros eléctricos und Laken, Jeans und T-Shirts, die über den Gassen an Leinen trockneten, zerteilten den Himmel in Happen, und die Zweige und Blätter der Straßenbäume ließen nur mehr blaue Krümel übrig, die zwischen dem Grün hervorkamen.

Die "Aida Aura" treibt auf dem Tejo, nahe dem Nationalen Pantheon, dessen Kuppel die Alfama überstrahlt. Das Schiff ist ein vertikaler Stadtteil: Auf den oberen Decks finden sich die Vergnügungsviertel mit Bars, Pools und Spa. Es gibt eine Mall mit Restaurants und einem Laden, ein Theater, ein Gym. Darunter liegen die Wohnviertel und darunter, in drei Kellergeschossen, wird gearbeitet, und Urlauber haben keinen Zutritt. Hier lagern Vorräte, Abfälle, Schiffsdiesel, summen Server, rumoren Klimaanlagen und Motoren.

Fullscreen

Es ist neun Uhr morgens, unser zweiter Tag in Lissabon, und wir haben auf der Veranda des Restaurants "Calypso" den perfekten Tisch fürs Frühstück gefunden. Er steht an der gläsernen Reling, im Halbschatten unter weißen Sonnensegeln, in Sichtweite zum Buffet. Das Bauchgrummeln des Schiffs ist eher zu spüren als zu hören, als Vibrieren, das sich wie Vorfreude anfühlt.

Wir blicken über den Fluss auf ein Wimmelbild aus buschigen Kronen, Palmwedeln, ziegelroten Dächern, Turmspitzen, Zinnen, und wir zeichnen mit ausgestrecktem Zeigefinger den Bummel vom Vortag nach: Da hinten müsste die Weinbar sein, in der wir am Abend zuvor versackt sind, und dort vorn fährt der Bus nach Belém ab, zu den Museen rund um das Kloster Mosteiro dos Jerónimos.

Nachnamen bleiben an Land

Ob die Zeit noch für eine Besichtigung reicht? Um 19 Uhr müssen wir wieder an Bord sein. Dort stehen überall Liegen und Sessel bereit, um die Langsamkeit zu genießen, als wollte die Zeit damit wiedergutmachen, dass sie bei Ausflügen an Land gelegentlich zur Eile antreibt. "Es gibt sogar Sojamilch und Reiswaffeln, ganz rechts, hinter dem Käse", mischt sich unsere Tischnachbarin in meine Lobrede auf den Luxus der Langeweile, die Schönheit der portugiesischen Hauptstadt und die Auswahl für Vegetarier am Buffet ein. Sie ist eine kleine Frau Mitte vierzig mit großer Sonnenbrille, stellt sich als Christine vor und ihren Mann, der die Flugbahnen der Möwen studiert, als Jens.

Aus: "Geo Saison", Heft 10/2018. Ab sofort am Kiosk, Preis 7 Euro.

Nachnamen bleiben an Land, nur einer stellt sich mit seinem vor: "Hier spricht Sven Laudan, Ihr Kapitän", eröffnet er Durchsagen, mit denen er beim Ein- und Auslaufen Zeitpläne und Routen verkündet. Ob es auch ihre erste Kreuzfahrt sei? frage ich. Nein, sagt sie, "unsere zehnte, und die meisten haben wir auf der 'Aura' gemacht. Ich kenne mich hier fast so gut aus wie bei uns zu Hause."

Wir laufen die Gangway hinunter in die Stadt und machen uns auf den Weg nach Belém. Die Tage auf dem Meer haben uns Ruhe gelehrt. Wir wollen keine Sehenswürdigkeiten abhaken, sondern verbringen den Tag im Park. Dort bestaunen wir Himmelskrümel in den Baumkronen, Gräser und Blumen, die aus Mauerwerk wachsen, Schmetterlinge, die um Blüten tanzen. Wir sammeln einen Erinnerungsvorrat an Grün und Leben ein, den wir mitnehmen in unser Stadtviertel aus Stahl und Kunststoff, zu dem Pflanzen und Tiere keinen Zutritt haben.

Als wir zurückkommen, ist die portugiesische Küste hinter den Horizont gerutscht. Unser Tisch fürs Abendessen im "Selection Restaurant" steht am Fenster. Die Sonne mischt Rottöne ins Blau, und während wir Seeteufel auf Artischocken-Risotto und Presa Ibérico auf Paella-Gemüse zu Orangenjus essen, wird das Wasser zu Blei, und der Himmel ergraut. Mit viel Glück kann man in der Region große Wale entdecken, und so halten wir zwischen den Bissen Ausschau nach Fontänen und Buckeln.

Gekürzte Fassung. Den vollständigen Artikel finden Sie in "Geo Saison", Heft 10/2018. Ab sofort am Kiosk, Preis 7 Euro.