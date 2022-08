Ein Paar und sein Hund sind auf dem Fahrrad durch Europa geradelt. Die Drei haben dabei eine beachtliche Strecke zurückgelegt: 7237 Kilometer. Und sie haben ihren Weg per GPS-Tracking gezeichnet. Entstanden ist dabei – passenderweise – ein riesiges Fahrrad.

Das Lenkrad ist in der Normandie und bei Paris. Der Hinterreifen umfasst Saarbrücken, aber auch Teile Bayerns, so groß ist er. Gezeichnet wurde dieses schlichte, etwas krakelige, aber hübsche Rad per GPS-Tracking. Und es steckt eine beachtliche Strecke dahinter: 7237 Kilometer durch sieben europäische Länder.

Die haben Arianna Casiraghi und Daniel Rayneau-Kirkhope gemeinsam mit ihrem Hund Zola zurückgelegt. Die beiden Menschen des Dreiergespanns sind promovierte Physiker, die es inzwischen aus der Wissenschaft aufs Rad gezogen hat. Die Motivation für ihre Aktion geht über die reine Freude am Radfahren hinaus: Die beiden wollen Aufmerksamkeit auf den umweltpolitischen Aspekt des Radfahrens lenken.

"Wir müssen nicht unbedingt ein Auto benutzen, um unseren Alltag zu meistern", schreiben die beiden auf ihrer gemeinsamen Homepage. Autos können nützlich sein und für manche von uns seien sie essentiell, aber Statistiken würden zeigen, dass die Hälfte aller Autofahrten in der EU eine Strecke von weniger als fünf Kilometer betragen und viele dieser Strecken per Rad oder zu Fuß bewältigt werden könnten. Und darüber freuen sich Klima und Umwelt. Ein Berufspendler, der je fünf Kilometer mit dem Rad statt mit dem Auto unterwegs ist, reduziert seine jährliche CO2-Emission um 300 Kilo (der stern berichtete).

Mit dem Fahrrad gleich mehrere Rekorde geknackt

Die Freude am Radfahren ist das eine, der Umweltaspekt das andere. Und dann wären da bei dieser Tour aber auch noch die Rekorde. Arianna Casiraghi und Daniel Rayneau-Kirkhope verkünden auf Instagram stolz, dass sie mit ihrer Tour gleich drei geknackt haben. Den für die größte GPS-Zeichnung, die mit einer Reise gemacht wurde, sowie die größte GPS-Zeichnung, die je von einem Fahrrad gemacht wurde. "Und wir haben definitiv das größte Fahrrad überhaupt gezeichnet."

Jetzt heiße es, erst einmal ausruhen, bevor es auf die nächste Radtour gehe, lässt das Paar wissen. Und dann, ohne zu zeichnen, einfach in die Pedale treten, in welche Richtung auch immer sie möchten.

Quellen: Instagram, bicycleswillsavetheworld