Es muss ja nicht immer Dolce Vita sein, auch Deutsche Vita kann Spaß machen. Viele Familien lassen im Urlaub ihre Kinder lieber an den Stränden Deutschlands ihre Sandburgen bauen als anderswo. Der Hamburger Reisespezialist Travanto hat ausgewertet, an welchen Orten Familien am liebsten urlauben – die ersten drei Plätze belegen Ostseeinseln. Rügen führt die Liste der gefragtesten Urlaubsorte bei Familien an.

An den zwei preiswertesten Reisezielen unter den Top 10 kann eine vierköpfige Familie im Durchschnitt demnach eine Unterkunft für eine Woche für unter 1000 Euro urlauben. Am günstigsten ist es laut Auswertung auf Fehmarn, die teuersten Unterkünfte finden sich auf Norderney. Wer mit seiner Familie dort seine Ferien verbringen möchte, muss allein für die Übernachtungen noch einmal rund 500 Euro mehr zahlen.



Zur Ermittlung der gefragtesten Reiseziele für den Familienurlaub, wurde das Google-Suchvolumen für Urlaubsorte an Nord- und Ostsee in Kombination mit dem Keyword "Familienurlaub" untersucht. Die Preise wurden auf Basis von rund 55.000 Ferienunterkünften die Medianpreise an Nord- und Ostsee pro Woche und für vier Personen in den Sommermonaten Juli bis August 2023 ermittelt.