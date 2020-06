Sehen Sie im Video: "Into the Wild"-Bus in Alaska wird per Hubschrauber abtransportiert.





Healy, Alaska, USA Nationalgarde entfernt Buswrack aus Nationalpark Das Fahrzeug war durch die Geschichte "Into the Wild" berühmt geworden Ein Aussteiger war 1992 in dem Bus verhungert Behörden befürchteten zu viel Besucher Weitere Verwendung des Fahrzeugs noch offen