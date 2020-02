"Jetman" Vincent Reffet fliegt hoch über Dubai

Ein neues Abenteuer für Vincent Reffet. Der französische "Jetman" war schon mehrfach vor spektakulärer Kulisse geflogen, so zum Beispiel in China. Am vergangenen Freitag nun startete Reffet zu einer Tour hoch oben über Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Vier Düsenantriebe brachten ihn auf eine Höhe von 1800 Metern. Innerhalb von acht Sekunden konnte er so 100 Meter aufsteigen. Grundsätzlich sei eine Höchstgeschwindigkeit von 400 Kilometern in der Stunde technisch machbar, so Reffet. Der Flug dauerte diesmal wie vorgesehen lediglich drei Minuten endete ebenso geplant mit einem Fallschirmflug zur Erde. Nach Angaben der Veranstalter sollte der Flug auf die Weltausstellung Expo2020 aufmerksam machen, die ab Ende Oktober in Dubai stattfindet. Auch wenn Vincent Reffets Manöver halsbrecherisch daherkommen - aus Sicherheitsgründen hatte er zuvor 50 Vorbereitungsflüge absolviert.