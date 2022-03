Die Hauptlobby, das so genannte Atrium im neuen Star-Wars-Hotel Galactic Starcruiser, ist so gestaltet, dass es aussieht, als befände man sich an Bord eines luxuriösen Raumschiffs, das durch die Galaxis fliegt

Fans von Star Wars können sich ab heute einen Traum erfüllen: Im "Star Wars Galactic Starcruiser" im Walt Disney World Resort in Florida können Besucher zwei Nächte lang in einem Raumkreuzer auf Weltraum-Reise gehen. Zumindest wenn sie das nötige Kleingeld besitzen.

Wie ist es eigentlich, Star Wars zu sehen, zu fühlen und zu erleben? Das können ab sofort Besucher des neuen "Star Wars Galactic Starcruiser" im Walt Disney World Resort in Orlando, Florida herausfinden. Zwar ist der Aufenthalt auf zwei Nächte begrenzt, aber in denen – so Versprechen es die Macher – können Gäste ihre eigene Star Wars-Geschichte schreiben.

Die Besucher des Hotels checken stilecht über eine Startrampe an Bord des Sternenkreuzers Halcyon ein und sind nach dem Andocken und Eintreten durch eine Luftschleuse sofort Teil des Abenteuers. Sie interagieren mit den Charakteren, der Besatzung und anderen Passagieren.

Während ihres Aufenthalts können Sie zum Beispiel gebeten werden, ein Geheimnis zu bewahren, eine verdeckte Nachricht zu überbringen, an einem riskanten Raub teilzunehmen, das Schiff zu verteidigen oder einen Verbündeten zu verstecken. Die Möglichkeiten sind schier endlos.

Gäste treffen auf bekannte Figuren wie Chewbacca und Kylo Ren

"Die Entscheidungen der Gäste wirken sich auf den Verlauf dieser Geschichten aus, die sich mit denen anderer Passagiere und bekannter Figuren wie Chewbacca, Rey und Kylo Ren verflechten, während die Dynamik eines actiongeladenen Abenteuers zunimmt, das das Schicksal der Galaxie bestimmen könnte", wie das Unternehmen mitteilte.

In Gruppen können die Gäste an einem Lichtschwerttraining teilnehmen © Imago Images

Während ihres Aufenthalts können die Gäste den Umgang mit Lichtschwertern erlernen oder sich auf der Brücke zeigen lassen, wie man die Systeme – einschließlich Waffen und Schilder – bedient.

Kojen erinnern an andere berühmte Schiffe von Star Wars

Die an Bord befindlichen 100 Passagierkabinen verfügen über eine Aussicht auf den Weltraum, die sich während der Reise ständig verändert mit Blick auf spektakuläre Schiffe und galaktische Sehenswürdigkeiten. Die Schlafkojen erinnern an die anderer berühmter "Star Wars"-Schiffe wie dem Millennium Falcon.

Sternenkrieger Lego Star Wars Helme: Alle Modelle der Sammlerserie im Überblick 1 von 14 Zurück Weiter Zurück Weiter Vorhang auf für die drei neuen Modelle aus der Lego Star Wars Helmet Collection. Es sind die Helme von Luke Skywalker, dem Mandalorianer und einem Dark Trooper (von links nach rechts). Release: 1. März 2022 Mehr

Verkleiden ist in dem Hotel erlaubt und ausdrücklich erwünscht. Für alle, die sich entsprechend optisch an das Thema anpassen möchten, gibt es an Bord eine umfangreiche Merchandise-Kollektion mit einer großen Auswahl an Kleidung und Accessoires, die die Gäste kaufen und während ihrer Reise tragen können. Auf Wunsch steht ihnen gegen Bezahlung auch ein Haar- und Make-up-Team zur Verfügung.

Aufenthalt im Galactic Starcruiser nicht billig

Während ihres Aufenthalts machen die Gäste auch einen Ausflug zum Planeten Batuu. Dazu besteigen sie ein spezielles Transport-Shuttle. Die Handlungen, die sie auf dem Planeten ausführen, können Auswirkungen auf das Raumschiff Halcyon haben und darauf, wie ihre Geschichte dort weitergeht. Ebenfalls im Paket: Ein Besuch im Star Wars-Themenpark und eine Dinner-Vorstellung mit Auftritten beliebter Figuren wie zum Beispiel Yoda.

Gaya ist der Star der Bühnenshow im neuen Hotel Star Wars. Sie ist eine Twi'lek, die Charaktere mit einem großen Schwanz, der ihnen aus dem Kopf wächst und erstmals 1983 in "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" zu sehen war. © Imago Images

Ganz billig ist das Abenteuer jedoch nicht. Die Preise variieren je nach Anreisedatum, Reisezeit und Anzahl der Personen in der Kabine. Eine Person zahlt für eine Übernachtung in einer Doppelkabine 1209 Dollar. (1082 Euro). Der Gesamtaufenthalt liegt bei 4809 Dollar (4304 Euro). In einer Dreierkabine zahlt man pro Person ab 889 Dollar (796 Euro) oder 5299 Dollar (4742 Euro) für den Gesamtaufenthalt. In einer Viererkabine starten die Preise ab 749 Dollar (670 Euro) oder 5999 Dollar für den Gesamthaufenthalt (5368 Euro). Einzelkabinen gibt es nicht. Verpflegung und Unterhaltung sind im Preis inbegriffen. Alkoholische Getränke kosten extra.

Quellen: Walt Disney World News, disneyworld.eu, "New York Post", Youtube