Jedes Jahr befragt das Magazin "Time Out" Tausende von Stadtbewohnern rund um den Globus über das Leben an ihrem Heimatort. "Wir wollen etwas über die Restaurantszene und den Kneipenzirkel erfahren, die Theater und Kunstgalerien, über das Nachtleben und die Dating-Apps." Diese Momentaufnahmen fließen ein in das neueste Ranking der besten Städte der Welt, die auch für Besucher von großem Interesse sind.

In diesem Jahr war von besonderer Bedeutung, wie die Metropolen durch die Pandemie gekommen sind. Welche Nachbarschaften sind besonders cool? "In diesem Jahr sind unsere Top-Städte diejenigen mit pulsierendem Nachtleben, fantastischem Essen und Trinken sowie Kunst, Kultur und Museen in Hülle und Fülle", heißt es in der Erklärung zur jüngsten Umfrage. "Wir haben Orte herausgestellt, die weder langweilig noch übermäßig teuer oder überbewertet sind."

Auch Kriterien wie Fußläufigkeit und das Netz des öffentlichen Nachverkehrs haben bei der Bewertung eine Rolle gespielt.

Insgesamt wurden laut "Time Out" 20.000 Personen nach ihrer Meinung gefragt. Herausgekommen ist eine Liste mit den "53 best cities in the world in 2022". In der Fotostrecke stellen wir die Top Ten vor.

Weitere Infos: www.timeout.com/things-to-do/best-cities-in-the-world

