Mehr als zehn Jahre ist es her, da begeisterte der erste Teil der Vampir-Reihe "Twilight" die Kino-Zuschauer. Doch Fans können seit einiger Zeit wieder in Erinnerungen schwelgen. Und zwar am Original-Drehort von damals. Denn das Filmhaus von Bella Swan (gespielt von Kristen Stewart) wird auf der Plattform Airbnb vermietet.

Das weiß angestrichene Haus steht allerdings nicht, wie im Film erzählt wird, in der Kleinstadt Forks im US-Bundesstaat Washington, sondern in Saint Helens in Oregon. Im Film wohnte hier Bella zusammen mit ihrem Vater Charlie.

Laut Airbnb haben dort bis zu zehn Personen Platz. Demnach gibt es fünf Schlafzimmer, ein großes und ein kleines Badezimmer, eine Terrasse und einen Kamin. 330 Dollar (rund 300 Euro) kostet eine Übernachtung in dem 1930 erbauten Anwesen, zwei Nächte müssen Gäste mindestens buchen. Bei Anreise an einem Freitag steigt der Preis um 100 Dollar die Nacht.

Fullscreen

Team Edward or Team Jacob? (Is it 2008 again? Because we can’t believe we just asked that 🙃) https://t.co/Lu7tiGOO4z — Airbnb (@Airbnb) July 22, 2019

Besucher entzückt vom "Twilight"-Haus

Die Gäste zeigen sich begeistert. "Wenn du ein Fan von Twilight bist, dann ist ein Besuch im Swan-Haus Pflicht", schreibt einer. Ein anderer meint: "Es war so cool in dem Filmhaus zu wohnen. Und es sieht wirklich genauso aus, wie in dem Film (…) es gibt so viele alte architektonische Einbauten und Details, die man sich ansehen und genießen kann."

The house used as the home of Kristen Stewart's character Bella in Twilight is now an Airbnb rental https://t.co/SSO6oSkbnm pic.twitter.com/TDlbowOSB0 — Hostel Obispo (@hostelobispo) July 24, 2019

Das Swan-Haus ist nicht der einzige Film-Schauplatz, der bei Airbnb als Übernachtungsmöglichkeit angeboten wird. Auch das berühmte Hobbit-Haus aus "Herr der Ringe" wird dort vermietet.

Halfling Hideaway AirBnB - Authentic Hobbit House near Osoyoos, BC Canada https://t.co/oDWPWfhJZK — Dane Elliott (@daneelliottrox) July 19, 2019

Seit Juni dieses Jahres können Fans auch in dem Haus von Tony Stark alias Iron Man (gespielt von Robert Downey Jr.) aus dem Film " Avengers: Endgame" übernachten. Die Hütte am See, in der er zusammen mit Pepper Potts (gespielt von Gwyneth Paltrow) und Tochter Morgan lebt, ist jedoch nicht ganz billig. 800 US-Dollar (rund 700 Euro) müssen Gäste pro Nacht hinblättern und verpflichten sich zu einem Mindestaufenthalt von drei Nächten.

Quelle: Airbnb