Ein Boot. Zwei Männer. Drei Wochen Einsamkeit.

Die Kelly Family und Rammstein - größer könnten die Gegensätze auf den ersten Blick eigentlich nicht sein. Und doch sind Joey Kelly (44) und Rammstein-Sänger Till Lindemann (54) sehr gute Freunde. Sie kennen sich seit Jahren und lieben nicht nur die Musik, sondern auch die Bewegung.



Joey Kelly ist Extrtemsportler, er absolvierte den Ultraman auf Hawaii und lief in nur 17 Tagen von Wilhelmshaven bis zur Zugspitze. Till Lindemann dagegen war Profischwimmer in der DDR und schwamm 1500 meter im Freistil, eine der härtesten Disziplinen überhaupt.

Beide bereisten gemeinsam für drei Wochen in einem Kanu den Yukon, den "großen, weiten Fluss", der Kanada und Alaska verbindet. Begleitet wurden sie vom Fotografen Thomas Stachelhaus, dessen beeindruckendsten Fotos im neuen Bildband "Yukon - Mein gehasster Freund" zu sehen sind.



"Ich war fix und fertig"

Allein die Vorbereitung auf den Trip war hart: "Vor der Reise haben wir uns in der Nähe von Köln getroffen und bei einer Kanufahrt auf dem Rhein die Basics trainiert", erklärt Till Lindemann im Gespräch mit Thorsten Zahn. "Schon das war für mich eine Herausforderung, insbesondere wegen der Wellen, die von anderen Schiffen aufgeworfen wurden. Noch dazu fing es an zu regnen. Am Ende dieser Testfahrt war ich fix und fertig."





Doch das Training hat sich gelohnt. Auf dem Yukon regnete es tagelang mehrere Stunden durch, es gab einen hohen Wellengang, enormen Wind - und die Wassertemperatur lag bei acht Grad.

Weitere Informationen zum Bildband "Yukon - Mein gehasster Freund" gibt es hier oder direkt auf www.yukon-bildband.de.