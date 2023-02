Wer im klimatisierten Eingangsbereich des 25hours Hotels in Dubai auf ein Taxi erwartet, kann erleben, wie hier im Minutentakt die unterschiedlichsten Automobile vorfahren und die Autotüren sich öffnen. Egal ob Mini, Bentley, ein weißer Van oder Uber-Fahrzeug, die Mischung an Menschen könnte polyglotter nicht sein. Es sind sehr unterschiedliche Menschen, die in Richtung Lobby, Rezeption oder einen der Veranstaltungsräume streben: Ins Gespräch vertiefte arabische Männer in ihren weißen Dishdasha-Gewändern, aufs Handy schauende Frauen in High Heels, afrikanische Geschäftsleute im Anzug ohne Schlips, ein junges Paar mit Rollköfferchen und Rucksack – allesamt Individualreisende.

Nur eine Zielgruppe checkt hier nicht ein: Strandurlauber mit Badetuch und Flipflops. Denn das hippe Haus liegt im Gegensatz zu anderen Hotels wie denen auf der Palm Jumeirah nicht nah am Wasser, sondern mitten im Geschäftszentrum bei den Ausstellungshallen des World Trade Centre und im Schatten der mehr als 350 Meter hohen Emirates Towers.

Die Hamburger Hotelmarke 25hours hat erstmals in Zusammenarbeit mit den Accor Hotels den Sprung zu einem Reiseziel außerhalb Europas gewagt und Ende 2021 gleich ein neues Haus mit 434 Zimmern und Suiten eröffnet. Rasch hat sich es als feste Größe im Nachtleben von Dubai etabliert, wo auch die Einheimischen gerne feiern. Sei es im Restaurant mit dem sehr deutschen Namen "Ernst", wo bayerische Küche mit Schweinshaxen, die alles andere als halal sind, aufgetischt wird. Oder die DJs, die im sechsten Stock in der Monkey Bar auflegen. Da kann es so feucht-fröhlich und laut zugehen, dass sich nicht nur die Gäste in den darunterliegenden Stockwerken beschweren, sondern auch die von den gegenüberliegenden Jumeirah Emirates Towers.

Sammelsurium von analogen Geräten

Wie bei fast allen der inzwischen auf ein Dutzend gewachsenen 25hours Hotels steht auch das Haus in Dubai unter einem Motto, das sich am besten mit Beduinen-Stil beschreiben lässt. Hinzukommen auch wieder Hunderte zusammengesuchte Flohmarkt-Utensilien, eine Reminiszenz an das analoge Zeitalter im vergangenen Jahrhundert. Dazu gehört eine Sammlung von 5000 Schallplatten, VHS-Kassetten, Kofferradios, Schreibmaschinen und Sofortbild-Kameras, die in den Regalen im Co-Working-Space platziert sind.

Das 25hours Hotel Dubai One Central ist auch das erste Haus der Gruppe, an deren hohen Zimmerdecken sich ein diskreter Pfeil befindet: der zeigt in Richtung Mekka.

