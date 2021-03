In seinem Job wurde ihm langweilig, deswegen wagte Tom Dury den Schritt in ein Abenteuer

Von Melbourne nach Cairns: Australier will mehr als 4000 Kilometer mit Skateboard zurücklegen

Spenden sammeln Von Melbourne nach Cairns: Australier will mehr als 4000 Kilometer mit Skateboard zurücklegen

Den Plan schmiedete er während des Lockdowns in 2020: Tom Dury will die australische Ostküste hoch – mit einem Skateboard. Seine Mission: Spenden sammeln für den ersten Skatepark in Laos.

Für viele Menschen ist allein das Stehen auf einem Skateboard schon einer Herausforderung. Nicht so für Tom Dury. Im vergangenen Jahr startete er seine unglaubliche Mission: Der junge Australier möchte von Melbourne nach Cairns skaten. Das entspricht etwa der kompletten australischen Ostküste. Die Strecke misst rund 4000 Kilometer, was ungefähr mit der Strecke von Hamburg nach Madrid – und wieder zurück – vergleichbar ist. Er möchte dadurch Geld sammeln.

Gordy, wie der junge Mann auch genannt wird, startete am 22. November 2020 einen Spendenaufruf. Lange Zeit lebte er in Laos und sah, wie viel Kraft das Skaten der laotischen Jugend schenkt. Das Einzige, was ihnen fehlt, ist ein sicherer Ort zum Skaten – und den will Gordy mit seinem Skate-Abenteuer und Spendengeldern finanzieren.

Ein Drittel der Strecke ist geschafft

Mittlerweile ist Dury viele Wochen unterwegs, hat etwa ein Drittel der Strecke geschafft und ist nur noch wenige Wochen von Cairns entfernt. Mit Sonnenhut auf dem Kopf, Musik in den Ohren und einem kalten Getränk in der Hand, versucht er der Hitze zu trotzen. Im Interview mit CNN verrät der Skater, wie er auf die verrückte Idee gekommen ist: "Wir waren im Lockdown wegen Corona und mir wurde langweilig in meinem Job. Ich wollte einfach rauskommen und auf ein Abenteuer gehen."

Gleichzeitig gibt er im Interview auch zu, dass ihm nicht klar gewesen sei, wie groß Australien eigentlich ist. Er berichtet auch, was er für ein Skateboard verwendet: ein ganz normales Board, mit dem er sich beim Skaten wohlfühle. Er hätte nur die Rollen ausgetauscht und etwas größere, weichere angebracht – das erleichtert das Rollen über Steine und Stöcker. "Ich bin aber schon bei meinem fünften Paar Schuhe!", lacht der Australier im Interview in die Kamera. Etwa alle zwei Wochen benötige er ein neues Paar.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Die Spenden häufen sich

25.000 Dollar benötigen der Australier und seine Partnerorganisation, die NGO Make Life Skate Life, um den ersten Skatepark in Laos zu errichten. Fast Dreiviertel dieses Ziels hat der junge Mann aus Down Under schon zusammen. Es fehlen noch etwas mehr als 6000 Dollar.

Gordy dokumentiert sein Skate-Abenteuer auf Social Media. Der Skater teilt Fotos und Videos im Feed und täglich in seiner Instagram-Story, um auf sein Projekt und seine Reise aufmerksam zu machen. Im Interview mit CNN verrät er, das Erste, was er bei seiner Ankunft in Cairns machen wolle, sei, eine große Party zu schmeißen. "Das Zweite ist eine Fußmassage", gibt er lachend zu. Es ist ein anstrengendes Abenteuer, auf dem er sich befindet. Aufgeben jedoch keine Option.

Hier geht es zum Spendenaufruf von Gordy.

Quelle: "CNN"