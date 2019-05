Dass Flugzeuge ihren Reiseflug abbrechen müssen, kommt immer wieder vor. Meist gibt es zwei Gründe, die eine Zwischenlandung erforderlich machen: Entweder liegt ein technisches Problem des Flugzeuges vor oder ein Passagier benötigt dringend ärztliche Hilfe.

Letzteres war auch die Ursache für den Abbruch eines Langstreckenfluges von Aeromexico am vergangenen Freitag. Die Boeing 787-8 war auf dem Weg von Mexiko City zum Flughafen Tokio-Narita. Doch bei dem 14-stündigen Flug mit dem Kürzel AM58 kam es nach gut zwei Stunden zu einem Notfall bei einem Fluggast.

"Flugbegleiter bemerkten einen Passagier, der unter Krämpfen litt. Die Crew bat um Erlaubnis, in Hermosillo, Sonora, notlanden zu dürfen", hieß es in einer Meldung der Nachrichtenagentur AFP. Nach einer Flugzeit von knapp drei Stunden landete der Jet mit mehr als 200 Menschen an Bord mitten in der Nacht auf dem Flughafen General Ignacio Pesqueira Garcia im Norden Mexikos.

Notfall auf dem Nachtflug AM58

Die herbeigerufenen Sanitäter machten in der Kabine jedoch einen grausigen Fund: Für den betroffenen Passagier kam jede Hilfe zu spät: Der 42-Jährige war bereits verstorben.

Wie erst jetzt bekannt wurde, stellten die Mediziner nach einer Untersuchung die ungewöhnliche Todesursache fest, wie die mexikanische Generalstaatsanwaltschaft später mitteilte: "Laut Autopsie befanden sich 246 Betäubungsmittelpakete im Körper des Passagiers japanischer Herkunft, die dazu führten, dass er am Flughafen Hermosillo verstarb", twitterte die Fiscalía General de Justicia Del Estado De Sonora.

Überdosis Kokain

Bei dem Toten handelte es sich demnach um einen Drogenkurier. Der Japaner hatte seine Flugreise in Bogotá, der Hauptstadt Kolumbiens, angetreten, und war in Mexiko City in den Aeromexico-Flug nach Tokio umgestiegen.

In seinem Magen und Darm fanden die Ärzte die 2,5 Zentimeter großen Drogenpäckchen, die er zuvor geschluckt hatte. Durch die Magensäure dürften einige Hüllen porös geworden sein. Letztlich verstarb der Schmuggler an einer Überdosis Kokain.

Die übrigen Passagiere konnten ihren Flug nach Japan nach der Zwangspause in Hermosillo von fünfeinhalb Stunden fortsetzen und erreichten Tokio erst am nächsten Mittag.

