In Neuseeland musste eine Frau von Bord einer Air-New-Zealand-Maschine gehen, nachdem sie sich geweigert hatte, ein Flugsicherheitsvideo anzusehen und die dazugehörigen Sicherheitsanweisungen durchzulesen. Die neuseeländische Nachrichtenseite "Stuff" berichtet unter Berufung auf Augenzeugen, die Passagierin habe auf einem Flug von Wellington nach Auckland am vergangenen Dienstag in der Reihe am Ausgang gesessen. Während die Flugbegleiterin das Sicherheitsvideo abgespielt und die Maßnahmen vorgeführt hat, habe die Frau ihr keinerlei Beachtung geschenkt. Stattdessen habe sie ihr Buch gelesen, sagte eine Zeugin, die mit an Bord war. "Dann nahm sie ihr Telefon zu Hand. Sie und ihr männlicher Begleiter beschäftigten sich nur mit ihren Handys."

Die Flugbegleiterin habe sie daraufhin sehr höflich gebeten, zuzusehen - weil sie am Ausgang sitzen würde. "Die Stewardess war supernett und hat sie immer wieder gebeten, zuzuhören, aber die Frau hat ihre Finger in die Ohren gesteckt."

Die anderen Passagiere hätten angefangen, sich zu beschweren, weil das Flugzeug nicht starten konnte. "Um Gottes willen, es dauert zwei Minuten, es anzusehen. Schaut es euch an", hätten die Leute in der Reihe hinter dem Paar gerufen. "Aber es schien, sie nicht zu kümmern. Das war offenbar unter ihrer Würde", so die Zeugin. Andere Passagiere beschrieben das Pärchen als sehr wohlhabend. Die Frau habe eine Louis-Vuitton-Tasche auf dem Schoss liegen gehabt. Die beiden hätten ein schockierend arrogantes Verhalten an den Tag gelegt, sagte ein Passagier.

Crew ruft die Polizei

Der Pilot war schließlich gezwungen, zum Gate zurückzukehren, weil ein Fluggast "die Anweisungen der Besatzung nicht befolgt hat", erklärte Air New Zealand laut dem "Guardian".

Am Ende musste die Polizei gerufen werden. Als das dem widerspenstigen Pärchen mitgeteilt worden sei, habe die Frau lautstark versucht, einen Flug bei der Konkurrenz-Airline Jetstar zu buchen. Nachdem das Pärchen von Bord war, konnte der Flieger mit einer 25-Minuten Verspätung starten.

Quellen: "Stuff", "The Guardian"