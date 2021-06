Emirates gehört zu den großen Innovatoren in der Luftfahrt und hat Maßstäbe gesetzt, mit Service, Produkt und der größten Flotte von Langstreckenflugzeugen vom Typ Boeing 777 und Airbus A380. Letztere haben sogar Duschen in den Waschräumen der First Class. Aber bei der Einführung einer gehobenen Reiseklasse, zwischen der regulären Economy und Business Class positioniert, bildet Emirates selbst nach der späten Lufthansa das Schlusslicht.

Ausgerechnet in die letzten Exemplare der bald nicht mehr produzierten doppelstöckigen Flugzeuge vom Typ Airbus A380 wird jetzt eine vierte Reiseklasse eingebaut, die Premium Economy. Parallel zur Ankündigung, dass sich Emirates bereits von fünf der ältesten seit 2008 an Emirates ausgelieferten Maschinen trennt, erhalten die letzten sechs Exemplare eine Frischzellenkur, was die Kabinenausstattung angeht.

Nur 246 A380 wurden von Airbus an Fluggesellschaften ausgeliefert. Davon hat Emirates mit 120 Maschinen mehr als jeder andere Fluggesellschaft erhalten. Fünf davon wurden bereits für immer stillgelegt, drei sollen noch bis Ende Mai 2022 übergeben werden.

Noch kann die Premium Economy Class nicht gebucht werden

Die drittletzte Maschine mit der Kennung A6-EVQ hat inzwischen im Werk Finkenwerder ihre Innenausstattung erhalten, inklusive der neuen Premium Economy Class, die im vorderen Teil des Hauptdecks untergebracht ist.

Wo bei den anderen A380 von Emirates in diesem Kabinenabschnitt 76 Economy Class Sitzplätze untergebracht sind, stehen jetzt nur noch 56 Sitze in 2-4-2er Bestuhlung. Jeder Passagier hat 18 Zentimeter mehr Fußraum und einen 4 Zentimeter breiteren Sitz.

Die beigen Ledersitze machen in Kombination mit dem polierten Holzimitat an den Fensterwänden und dem in den Armlehnen versenkbaren Klapptischchen einen edlen Eindruck. Die Firma Recaro und Emirates haben das Design über einen Zeitraum von drei Jahren entwickelt.

Doch was das gesamte Produkt – inklusive der Präsentation der Malzeiten, Amenity Kits oder erhöhte Freigepäckgrenze – kosten wird, ist noch offen. Denn vor 2022 wird das Angebot nicht buchbar sein.

In den Genuss der neuen Reiseklasse kommen zunächst nur Inhaber einer Statuskarte im Vielfliegerprogramm vom Emirates. Diese können mit etwas Glück ein kostenloses Upgrade erhalten, wenn sie auf den Strecken unterwegs sind, auf denen die drei neusten A380 zum Einsatz kommen: auf den Routen zwischen Dubai und London, Paris und Frankfurt.

