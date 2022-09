Ungewöhnlicher Zwischenfall am Ende eines vierstündigen Linienfluges nach Guinea: Als der Airbus der portugiesischen Airline TAP landet, kommt dem Jet ein Motorrad in die Quere – mit fatalen Folgen.

Die portugiesische Fluggesellschaft TAP unterhält ein dichtes Streckennetz nach Afrika. Zu den Zielen gehört auch Conakry, die Hauptstadt Guineas in Westafrika. Auf dem mehrmals pro Woche durchgeführten Flug kommt ein Airbus A320 zum Einsatz.

Am 2. September startete in Lissabon ein A320-200neo zu dem viereinhalbstündigen Abendflug mit einstündiger Verspätung. Die Reise des Fluges mit dem Kürzel TP1492 in südlicher Richtung verlief zunächst normal. Auf dem Weg nach Guinea wurden die Länder Marokko, Mauretanien und Senegal überflogen. Doch bei der Landung ereignete sich der ungewöhnliche Zwischenfall.

Als der zweistrahlige Jet mit der Kennung CS-TVI gegen 23:36 Uhr Ortszeit am Aéroport international Ahmed-Sékou-Tour aufsetzte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Motorrad, das im selben Moment aus bisher ungeklärten Gründen in der Dunkelheit die Piste überquerte.

Dabei wurde das mit zwei Personen besetzte Motorrad vom rechten Triebwerk erfasst, an dem erheblicher Sachschaden entstand. Nach Angaben des "Aviation Herald" starben beide Personen, die auf dem Motorrad saßen, bei der Kollision. Der Motorradfahrer wurde als Leiter des Wachdienstes identifiziert, der für den Schutz der Flughafeneinrichtungen verantwortlich war.

Nach Medienberichten wurde der Flughafen vorübergehend geschlossen und der Rückflug mit dem Kürzel TP1493 abgesagt. Auf Twitter veröffentlichte der Flughafen die Meldung: "Die guineische Zivilluftfahrtbehörde (AGAC) mit Unterstützung der Sicherheitsabteilung von SOGEAC untersucht den Vorfall, um die Ursachen und Verantwortlichkeiten der beteiligten Parteien herauszufinden."

Quelle: https://avherald.com

