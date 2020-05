Zu früh eingecheckt? Flug verspätet oder gestrichen? Gut, wenn man sich die Wartezeit angenehm vertreiben kann. Fluggäste aus mehr als 100 Ländern haben mit der neuesten Skytrax-Umfrage die besten Airports gekürt.

Was auffällt: Nur ein Flughafen aus den Golf-Staaten ist dabei, allerdings keiner aus den Vereinigten Arabischen Emiraten wie Dubai oder Abu Dhabi. Auch der neue Flughafen von Istabul gehört zu den Top Ten. Nach wie vor haben Airports aus Asien die Nase vorn – darunter inzwischen vier Flughäfen in Japan. Allerdings schaffte es auch ein deutscher Flughafen unter die Top Ten, der sich nochmals im Ranking verbessern konnte.

Im Gesamtranking der "The World’s Top 100 Airports 2020" findet sich auch ein weiterer Flughafen in Deutschland. Der Hamburg Airport ist in den Top 25 der besten Flughäfen gelistet: Hamburg erreicht den 24. Platz, 2019 war es noch Rang 28. In der weltweiten Kategorie "The World’s Best Regional Airports 2020" belegt der norddeutsche Flughafen den 2. Platz hinter dem Chubu Centrair International Airport Nagoya (Japan).

Umfrage bis zum Februar 2020

Für die World Airport Awards hat das Londoner Skytrax-Institut Millionen Passagiere in mehr als 100 Ländern per Interview, E-Mail und Telefon im Zeitraum zwischen September 2019 und Februar 2020 befragt.

Zur Auswahl standen 550 Flughäfen, die in 39 verschiedenen Kategorien bewertet wurden, darunter die Abfertigungs- und Servicequalität, die Freundlichkeit des Flughafenpersonals, das Einkaufs- und Unterhaltungsangebot sowie die Umsteigemöglichkeiten.

Das auf Luftfahrt- und Verbraucherthemen spezialisierte Unternehmen Skytrax führt die Umfragen seit 1999 regelmäßig durch und gilt als unabhängig. Die Auszeichnung wurde in diesem Jahr angesichts der Corona-Pandemie nicht in einer Feierstunde, sonderrn erstmals virtuell vergeben.

