Der Vorfall passierte in einem Flieger der American Airlines

von Jessica Kröll In den USA ist ein Passagier der ersten Klasse von der Polizei aus einem Flieger der American Airlines gezerrt worden. Er soll zuvor noch vor Abflug einen Drink verlangt haben, was ihm jedoch verweigert wurde. Als er aufgefordert wurde, den Flieger zu verlassen, weil er aggressiv wurde, eskalierte die Situation.

Ein Passagier der ersten Klasse ist in den USA aus dem Flugzeug geflogen, weil es offenbar Streit um einen Drink vor Abflug gab. Wie aus einem Clip, der in den Sozialen Netzwerken viral geht, hervorgeht, diskutiert der Mann, der in einem Flieger der American Airlines sitzt, mit alarmierten Polizeibeamten.

Was genau zuvor passiert ist, ist nicht bekannt. Das Flugpersonal und der Pilot sollen den Mann aufgefordert haben, das Flugzeug zu verlassen. Der weigerte sich jedoch offenbar, woraufhin man die Beamten zu Hilfe rief. In dem Video beteuert der Passagier, nichts Falsches gemacht zu haben. Er sei einfach in die Bordküche gegangen und habe die Flugbegleiter um ein Getränk vor dem Abflug gebeten, dann sei er wieder zu seinem Sitz gegangen. Der hinter ihm sitzende Passagier widerspricht, erklärt, er sei "aggressiv" geworden. Auch der Polizist wirft ihm während der Diskussion zu, mit den Flugbegleitern gestritten zu haben.

American Airlines: Passagier weigert sich, Flugzeug zu verlassen

Weil der Mann sich weiter uneinsichtig zeigt, beginnen die Beamten, sein Handgepäck aus dem Flieger zu bringen und fordern Unterstützung an. Während der Passagier mit den Einsatzkräften diskutiert und immer wieder fragt, welches Verbrechen ihm vorgeworfen wird, werden die Mitreisenden ungeduldig: "Geh aus dem Flugzeug", fordert der Mann, der hinter ihm in der Reihe sitzt. Ein anderer sagt. "Das ist egal. Du wurdest rausgeworfen. Jetzt geh!"

Abschied vom Jumbojet Boeing 747: Die schönsten Fotos von der Ikone der zivilen Luftfahrt 1 von 12 Zurück Weiter 1 von 12 Zurück Weiter Eine Werbefoto von Air Canada aus den 1970er Jahren mit Hummer, Fasan und Flugbegleitern: Den Gästen in der First Class des Jumbojets wurde nur das Beste aufgetischt. Mehr

Als der Störenfried beginnt, mit seinem Handy zu filmen, schlägt ihm einer der Umstehenden das Handy aus der Hand. "Hey, mach das nicht mit meinem Telefon. Sie haben mein Handy geklaut!", echauffiert er sich. Schließlich packt einer der Beamten die Handschellen aus. "Geben Sie mir mein Handy", fordert der Mann. "Ich darf aufnehmen, also geben Sie mir mein Telefon." Dann werden die Männer handgreiflich, versuchen den Mann aus seinem Sitz zu zerren. Der setzt einen weinerlichen Ton auf, wimmert: "Stop, stop". Dann stürmt er aus dem Flieger, verliert dabei seinen Turnschuh. Draußen stoßen ihn die Beamten gegen die Wand der Fluggastbrücke und bringen ihn zu Boden, um ihm Handschellen anzulegen. Während der gesamten Prozedur windet sich der Mann, scheint dabei zu heulen und ruft: "Ich mache doch gar nichts" und "Oh mein Gott". Dann stoppt der Clip.

In den Sozialen Netzwerken erntet der Mann für seinen Auftritt viel Spott. "Ganz im Ernst. Ich habe keine Ahnung, warum diese Leute immer versuchen, weiter zu streiten, wenn die Polizei auftaucht", heißt es da. Oder: "Wenn man sich so verhält, wird man von allen Passagieren im Flugzeug gehasst."

Verschiedenen US-Medien zufolge soll es sich bei dem Getränk übrigens um einen Gin Tonic gehandelt haben.

Quellen: "New York Post", View from the Wing, Reddit