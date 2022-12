An Kolumbiens Karibikküste führen ehemalige Drogenhändler Besucher durch Dschungel und Geschichte

von Jan Christoph Wiechmann Sie haben jahrelang im Dschungel gelebt – jetzt nutzen Drogenhändler ihr Wissen, um Besucher auf die geheimen Pfade mitzunehmen. Und ihnen die wahren Geschichten von Krieg und Verbrechen zu erzählen.

Es mag eigenartig anmuten, dass ein ehemaliger Drogenhändler heute Abenteuerreisen an Kolumbiens Karibikküste leitet. Es mag noch eigenartiger wirken, dass er die Gäste danach beim Bergwandern an einen Flüchtling aus Venezuela übergibt. Aber "eigenartig" ist in Kolumbien oft ein anderes Wort für normal und die Idee Teil einer neuen Strategie im Tourismus.