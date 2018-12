Y la última, ya que veo les interesó. pic.twitter.com/2K4z1f2tsR — Agustín Agüero (@AGUSAGUERO20) November 30, 2018

Die meisten Flüge von Europa nach Argentinien sind Nachtflüge. Eine Ausnahme ist der Iberia-Flug mit dem Kürzel IB6949, der morgens um 9 Uhr vom Flughafen Madrid-Barajas zum mehr als zwölfstündigen Trip nach Buenos Aires startet.

Am Freitag hatte der Passagier Agustín Agüero einen Platz in der Business Class gebucht. Nach einem Aufenthalt in der Iberia Lounge hatte der Argentinier in der ersten Reihe am Gang des Airbus A330 Platz genommen: auf Platz 1G.

Doch zehn Minuten vor dem Abflug füllte sich die Kabine der Business Class im vorderen Teil des Flugzeuges: "Die Merkel-Delegation hat gerade mit mir den selben Flug bestiegen, der mich nach Buenos Aires bringen wird", heißt es in einem seiner Tweets auf dem Account @AGUSAGUERO20.

Auch Vizekanzler Olaf Scholz tauchte auf, dazu Sprecher, Berater und Personenschützer. Und neben Agüero saß plötzlich die wohl mächtigste Frau der Welt, auf Platz 1J am Fenster.

"Ich kenne ja 'House of Cards' und so, ich hätte daher nie eine so normale Person erwartet", sagte der 28 Jahre alte Argentinier der Deutschen Presse-Agentur. "House of Cards" ist eine US-Fernsehserie, in der durchtriebene Politiker im Streben nach Macht und Geld über Leichen gehen.

Kanzlerin ohne Sonderwünsche

Angela Merkel war an Bord der Linienmaschine, weil ihr fast 20 Jahre alter Regierungsflieger am Tag zuvor den Weg von Berlin-Tegel nach Argentinien wegen eines Defekts hatte abbrechen müssen und in Köln/Bonn gelandet war. Nach einer kurzen Nacht im Hotel wurde eine stark geschrumpfte Delegation für den Besuch des G20-Gipfels mit einer kleineren Maschine der Flugbereitschaft der Bundeswehr nach Madrid geflogen.

Primera parte del vuelo a Buenos Aires con @Iberia Desayuno y wifi de cortesía por 30 minutos 👏 Destaco que la toalla húmeda no la entregan en mano sino en un pequeño plato. Muy buena tripulación. Es un buen vuelo hasta ahora. Mejor que el de ida. pic.twitter.com/G4YAW9ZlVy — Agustín Agüero (@AGUSAGUERO20) November 30, 2018

"Auf dem ersten Teil des Fluges nach Buenos Aires mit Iberia gibt es Frühstück und kostenloses Wlan für 30 Minuten. Das feuchte Tuch wurde nicht von Hand gereicht, sondern auf einem kleinen Teller", berichtete Agüero auf Twitter. "Eine sehr gute Crew. Bis jetzt ist es ein guter Flug. Besser als der Hinflug zum Adolfo Suárez Flughafen Madrid-Barajas (MAD)."

Und was hat die Kanzlerin über den Wolken so gemacht? "Sie hat Joghurt gegessen, ein Buch gelesen, ein bisschen geschlafen", erzählt Agüero. Sie habe keine Sonderwünsche gehabt. Eine Stunde vor der Landung sei die Kanzlerin dann ins Cockpit gegangen und habe ein Foto mit der Besatzung gemacht. "Ich habe mich nicht getraut, sie anzusprechen." Aber sie habe immer mal wieder rübergelächelt. "Sie war sehr relaxt."

Nach der Landung gegen 17.55 Uhr argentinischer Ortszeit durften Merkel und ihre Entourage als erste das Flugzeug verlassen. So schaffte es die Kanzlerin mit zwölf Stunden Verspätung zumindest noch zum Galaabend ins berühmte Teatro Colón. Dort traf sie kurz nach einem Gast ein, dem sie nach der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi wohl nicht so gern über den Weg gelaufen wäre: dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman.

Argentiniens Präsident Mauricio Macri empfing Merkel mit offenen Armen, und seine Lippen schienen zu sagen: Schön, dass Du es noch geschafft hast. Allerdings war vor Ort auch das Erstaunen groß über die Odyssee der Regierungschefin von Europas größter Volkswirtschaft.