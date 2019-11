Mit diesen Fotos hat Ansel Adams das Yosemite Valley weltberühmt gemacht

Es sind Ikonen der Schwaz-Weiß-Fotografie: die Aufnahmen von Ansel Adams. Seine technisch perfekten Landschaftaufnahmen aus der High Sierra, speziell aus dem im Bundesstaat Kalifornien gelegenen Yosemite National Park, haben Generationen von Naturliebhabern in die von ihm fotografieren Landschaften gelockt.

Der in San Francisco geborene Fotograf (1902 bis 1984) war Mitbegründer der Gruppe f/64 – die Bezeichnung steht für die kleinste Blendenzahl einer Fotokamera –, die sich zu Beginn der 1930er Jahre in den Vereinigten Staaten formierte. Zu deren Mitglieder gehörten auch der Fotograf Edward Weston und die Fotografin Imogen Cunningham, die sich in ihrer klaren Ästhetik als Gegenbewegung zu dem seinerzeit vorherrschenden und verklärenden Stil des Piktorialismus verstanden.

"Eine großartige Fotografie ist eine solche, die vollständig ausdrückt, was man in Bezug auf das, was gerade fotografiert wird, in der ureigenen Bedeutung des Wortes fühlt", sagte Ansel Adams einmal. Eigentlich wollte er Konzertpianist werden und war mehr nebenbei Fotograf. Doch 1929 erhielt von der Parkverwaltung, der Yosemite Park and Curry Company, den Auftrag das Tal im Winter öffentlichkeitswirksam zu fotografieren, damit Touristen nicht nur in den Sommermonaten das Tal aufsuchen.





Mit der großformatigen Plattenkamera entstanden die kontrastreichen und extrem scharfen Aufnahmen der Granitkolosse insbesondere vom Half Dome. Dieses Motiv fotografierte er im Laufe der Jahrzehnte immer wieder.

Adams schrieb auch die auf Deutsch übersetzen Lehrbücher wie "Die Kamera" und "Das Positiv als photographisches Bild" und engagierte sich im Vorstand des Sierra Clubs, der ältesten und größten Naturschutzorganisation in den USA.

Seine berühmten Bilder aus dem Yosemite Valley sind jetzt in einem neuen Buch unter dem Titel "Ansel Adams' Yosemite" erschienen. Für den Bildband hat Pete Souza, der offizielle Fotograf von Präsident Obama im Weißen Haus, ein Vorwort verfasst, in dem er schreibt: "In der heute meist farbigen Welt der Online-Fotografie ragen seine Bilder mehr denn je heraus."

