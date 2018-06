Dieser Mann hat am Dienstag auf dem Flughafen in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia für ziemlich viel Aufregung gesorgt. Ein Augenzeuge filmte, wie der Mann nur in Unterhosen bekleidet, auf dem Rollfeld steht und wild gestikuliert. Angeblich soll er auch auf eine Tragfläche der Maschine geklettert sein und an die Scheiben geklopft haben. Zunächst hieß es, der Mann sei ein Passagier gewesen, der das Flugzeug verlassen und später wieder versucht habe, an Bord zu kommen. Später hieß es, der Mann sei kein Passagier gewesen. Er wurde schließlich von Sicherheitskräften überwältigt und festgenommen. Nach Polizeiangaben soll Anklage gegen ihn erhoben werden. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Nach Angaben des Flughafens kam es zu keinen Einschränkungen im Flugverkehr.