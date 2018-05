Heftige Sandstürme sind Ende April über die arabische Wüste gefegt.

Flugpassagiere haben das Naturphänomen aus der Luft gefilmt und bei Youtube veröffentlicht.

Diese Maschine in Kuwait kommt gerade noch rechtzeitig davon.



Anders ein Flugzeug aus der saudi-arabischen Hauptstadt Riad:

Es gerät mitten in den Sandsturm hinein.

Einige Passagiere geraten hörbar in Panik.



In Jazan am Roten Meer kann ein Pilot gerade noch landen.

Dann wird die Maschine vom Sandsturm verschluckt.