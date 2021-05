In Australien hat eine Frau beim Schnorcheln einen richtigen "Goldfisch" entdeckt: eine Meeräsche mit einem Ehering um den Körper. Jetzt ist eine Suchaktion nach dem Tierchen entbrannt. Das Wichtigste dabei: Dem kleinen Fisch darf nichts passieren.

Ringfisch statt Ringfinger: Als Nathan Reeves Anfang des Jahres seinen Ehering im Urlaub auf Norfolk Island (rund 1400 Kilometer östlich von Australien) verlor, war seine Frau Suzie Quintal alles andere als begeistert. Trotz aller Bemühungen tauchte das Schmuckstück nicht wieder auf. Bis Susan Prior, die auf der Insel lebt, sich vor wenigen Tagen auf eine ihrer gewohnten Schnorchel-Touren machte und dabei einen Fisch entdeckte, der etwas golden Glänzendes um den Bauch trug.

Bloggerin in Australien entdeckte Ring beim Schnocheln

Susan schreibt auf ihrem Blog "Norfolk Island's Reef" regelmäßig über die Unterwasser-Flora und -Fauna der entlegenen Insel – ebenso wie über die Umweltverschmutzung, die auch in ihrer wunderschönen Heimat immer mehr zunimmt. Dass Fische und andere Tiere sich in Plastikmüll verfangen, hatte sie schon öfter gesehen und dokumentiert.

Doch mit was dieser Kleine da herumschwamm, war kein Ring einer Konservendose oder Plastikflasche: "Gestern habe ich eine weitere Meeräsche mit einem Ring-Halsband gesehen, aber dieses war metallisch-glänzend golden, mit deutlich weniger Algenwachstum als bei denen aus Plastik", schreibt Susan in ihrem Beitrag. Sie erinnerte sich sofort an die Facebook-Posts der lokalen Community, in denen Anfang des Jahres der Ehering "eines großen Mannes" gesucht worden war. "Es dauerte nicht lange, bis mein Verdacht bestätigt wurde: Wir haben jetzt eine arme Meeräsche, die von dem (teuren) goldenen Ehering von jemandem runtergezogen wird."

Talk about a gold-fish! Susan Prior, a snorkeler in Australia, spotted this sand mullet wearing a lost wedding band! Crazy but true! pic.twitter.com/D7Wq78HZzG — Pee-wee Herman (@peeweeherman) May 12, 2021

Schnell waren Suzie und Nathan, die an der Gold Coast in Australien leben, ausfindig gemacht. "Ich konnte es nicht glauben. Ich habe ein paar Freunde auf der Insel, und sie sind ziemlich überzeugt davon, ihn zu finden", so Suzie zur australischen "Daily Mail". "Meinen Mann kümmert das nicht, er versteht die ganze Aufregung nicht. Ich mache mir nur Sorgen um den armen kleinen Fisch."

Der Ring könnte den Fisch schon bald verletzen

Vor Ort würden die Leute jetzt versuchen, Netze aufzutreiben, manche hätten eine Taucherausrüstung. "Die Leute mit den Booten mit Glasboden werden Ausschau halten – so gut ist Norfolk!", erzählt Suzie gerührt. Dem Fisch soll offenbar kein weiterer Schaden zugefügt werden: "Das Metall kann nur entfernt werden, wenn man den Fisch in einem Netz fängt und es sanft abstreift", so Taucherin Susan in der "Daily Mail". "Der Fisch scheint jetzt okay zu sein, aber wenn er weiter wächst, wird es ihm ins Fleisch schneiden."

Susan hofft, dass es sowohl für das Paar als auch das kleine Tierchen ein Happy End gibt: "Wenn der Ring aus langweiligem Plastik gewesen wäre, gäbe es diesen Ansporn nicht. Ich sehe das auch als tolle Gelegenheit, auf dieses Problem aufmerksam zu machen", schreibt die Naturliebhaberin auf ihrem Blog.

