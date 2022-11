von Till Bartels Der Klimawandel bedroht den fünften Kontinent. An Australiens Südostküste sorgen viele Menschen dafür, dass die Natur intakt bleibt. Eine Tour durch den geschützten Schatz.

Der schmale Weg führt durch einen Wald mit Schluchten, Hängebrücken und mannshohen Farnen. Aus dem Blätterdach dringen Vogelstimmen, am Boden plätschert ein Bach. Eine Gruppe Kinder wandert in den Minnamurra Rainforest hinein. In dieser Urnatur werden sie erleben, wie wild die Wälder an Australiens Südostküste einmal aussahen, noch vor der Kolonisierung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In der Zeit davor erstreckte sich der Urwald bis zur Grenze des heutigen Bundesstaates Victoria.