Baby schreit im Flugzeug – Passagier rastet vollkommen aus

von Eugen Epp Auf einem Flug in den USA hat ein Passagier wegen eines schreienden Babys die Nerven verloren. Er fing selbst an, herumzubrüllen – und ließ sich auch am Boden nur schwer beruhigen.

Als Eltern von kleinen Kindern sind Reisen immer eine nervenzehrende Angelegenheit. Das kann schon für verhältnismäßig kurze Autofahrten gelten, erst recht aber für längere Flüge. Auf solchen ist es eigentlich reine Glücksache, ob die Kinder ruhig bleiben oder nicht. Leider haben andere Passagiere dafür aber oft wenig Verständnis.

Einen Mann, der mit einem Flug von Southwest Airlines unterwegs war, legte wegen eines schreienden Babys sogar einen regelrechten Wutanfall hin. Der Passagier regte sich in lautem Tonfall darüber auf, dass das Kleinkind 40 Minuten am Stück geschrieen habe. Er selbst fühlte sich dadurch offenbar um sein gutes Recht als Kunde der Airline gebracht: "Ich habe für ein Ticket bezahlt, um einen verdammt bequemen Flug zu haben", rief er den Flugbegleiter:innen entgegen, die ihn zu beruhigen versuchten.

Airline entschuldigt sich bei den Fluggästen

Ein anderer Fluggast filmte die Szene und stellte das fast vier Minuten lange Video auf TikTok. Dort wurde es schon mehr als 200.000 Mal angeschaut. Wegen schlechten Wetters habe sich das Flugzeug in der Warteschleife befunden, erklärte der User. In dieser Situation verlor der Passagier, der sich so durch das Baby gestört fühlte, offenbar die Nerven.

Auch die Beruhigungsversuche des Airline-Personals zeigten keine Wirkung. "Sie schreien", ermahnte ihn ein Flugbegleiter. "Das Baby schreit auch", konterte der Mann, woraufhin ihn der Mitarbeiter daran zu erinnern versuchte, dass das Baby nun mal ein Baby, er aber ein erwachsener Mann sei. "Wir befinden uns hier in einer Blechdose mit einem Baby in einer Echokammer und Sie wollen mit mir darüber sprechen, ob ich okay bin?", regte der Passagier sich auf, garniert mit allerlei Flüchen, während im Hintergrund das Geschrei des Babys zu hören ist.

Auch nach der Landung in Orlando (US-Bundesstaat Florida) wollte der Mann die Angelegenheit nicht auf sich beruhen lassen und diskutierte am Boden weiter. Southwest Airlines lobte in einer Erklärung gegenüber "USA Today" das "professionelle Verhalten" der Crew und entschuldigte sich bei den übrigen Fluggästen für die Unannehmlichkeiten, die durch das Verhalten eines Passagiers entstanden waren.

Quellen: mjgrabowski auf TikTok / "USA Today"