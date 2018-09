Für viele der Höhepunkt des Jahres: der Urlaub. Aber wo reist die Welt eigentlich am liebsten hin? Eine Studie der Welttourismusorganisation UNWTO zeigt, welche Länder 2017 am meisten von Touristen bereist wurden. Platz 5: Italien 58 Millionen Menschen machten Urlaub in Italien. Bei 60 Millionen Einwohnern bedeutet das: Auf fast jeden Einheimischen gibt es jährlich einen Touristen. Platz 4: China Rund 60 Millionen Menschen erkundeten vergangenes Jahr die Volksrepublik. Beliebte Ziele sind die Städte Shanghai, Peking und die Chinesische Mauer. Platz 3: USA Die Reiselust in die USA ist zwar ein bisschen zurückgegangen – trotzdem gab es 76 Millionen Besucher. Platz 2: Spanien Fast 82 Millionen Menschen waren zu Besuch in Spanien. Besonders gerne bereist: Katalonien, die Kanaren und die Balearen. Platz 1: Frankreich In Frankreich waren 2017 rund 87 Millionen Touristen zu Gast. Damit ist Frankreich das beliebteste Urlaubsziel weltweit. Die Hauptstadt Paris, die Cote d’Azur und die französischen Alpen sind die Hotspots der Besucher.