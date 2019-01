Flugausfälle, Verspätungen und lange Warteschlangen am frühen Montagmorgen am Berliner Flughafen Tegel. Für die Passagiere an den Berliner Flughäfen hat der Start in die Woche ungemütlich begonnen. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigen des Sicherheitspersonals an den beiden Flughäfen Tegel und Schönefeld zu einem vierstündigen Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand begann um 5.00 Uhr. Mit dem Streik will die Gewerkschaft ein verbessertes Tarifangebot für die rund 23.000 Beschäftigten im Bereich der Sicherheit an deutschen Flughäfen erreichen. Verdi-Sprecher Andreas Splanemann: "Wir hoffen natürlich, dass die Signale, die hier heute von Tegel, von Schönefeld aus gesendet werden, von den Arbeitgebern verstanden werden. Und das letzten Endes ein Kompromiss möglich ist. Am 23. Januar wird wieder verhandelt. Wir haben natürlich Optimismus und gehen da auch positiv gestimmt in die Verhandlungen, da es da ein Stück weiter geht am Verhandlungstisch. Denn es ist das Ziel, eine Lösung zu erarbeiten. Das muss am Verhandlungstisch passieren und darf nicht auf dem Streikwege passieren." Möglicherweise werde es auch in anderen Regionen zum Arbeitskampf kommen, kündigte Verdi an. Die Gewerkschaft hatte bereits im Dezember angekündigt, dass es im Januar zu Warnstreiks kommen könnte. Der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen hatte Ende Dezember ein Angebot vorgelegt, das Verdi als unzureichend zurückwies. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Stundenlohns im Bereich der Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrolle auf 20 Euro. Ein Passagier-Abfertiger in Berlin verdient Verdi zufolge derzeit 17 Euro brutto.