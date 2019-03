Nach dem Absturz einer Boeing 737 MAX in Äthiopien zieht der US-Konzern die Reißleine. Boeing empfahl der US-Flugaufsicht FAA ein vorübergehendes Flugverbot für die baugleichen 371 Maschinen weltweit. Der Konzern erklärte am Mittwoch, er tue alles ihm mögliche, um die Ursachen der Abstürze in Äthiopien und im Oktober 2018 in Indonesien, herauszufinden. Trotzdem, man habe vollstes Vertrauen in die Sicherheit der 737 MAX, so der Konzern am Mittwoch. Unmittelbar vor dieser Meldung hatte auch US-Präsident Donald Trump ein entsprechendes Verbot angeordnet. Der Druck auf die USA war zuletzt stetig gewachsen, nachdem viele Länder den Einsatz der Flieger untersagt hatten - zuletzt der US-Nachbar Kanada. Diese Passagiere in Virginia, die soeben mit einer Boeing 737 MAX geflogen sind, begrüßten die Entscheidung der FAA. „Der Flug war völlig ok, aber ich habe die Push-Nachricht, von, ich weiß nicht mehr welcher Nachrichtenseite bekommen, dass Kanada nun einen Bann gegen all diese Maschinen verhängt, und dann habe ich nachgesehen und gemerkt, dass wir gerade in so einem Flugzeug sitzen, das hat mich etwas geschockt. Aber der Flug lief gut." "Hätten Sie den Flug genommen, wenn sie das vorher gewusst hätten?" "Nein, auf keinen Fall." „Wenn es vorher schon Probleme gab, hätten sie das vielleicht vor Tagen entscheiden sollen, aber ich kenne natürlich auch nicht alle Einzelheiten." Die Black Box mit Stimmenrekorder und Flugdaten der Maschine soll nun in Frankreich ausgewertet werden. Auf eine entsprechende Anfrage in Deutschland hatte die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung erklärt, sie verfüge nicht über die entsprechende Software. Die 737 MAX ist ein neues Modell, das erst seit 2017 ausgeliefert wird, und für Boeing wirtschaftlich von großer Bedeutung ist. Die Boeing-Aktien hatten zu Wochenbeginn bereits rund elf Prozent verloren und sackten am Mittwoch um weitere drei Prozent ab.