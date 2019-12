Was für ein verwegener Plan: Mit einem mehr als 50 Jahre alten VW-Bus – ein T1 noch mit geteilter Frontscheibe – den eurasischen Kontinent zu durchqueren. Auf die Idee kam vor Kurzem Joey Kelly, einer der Band- und Familienmitglieder der legendären musikalischen Großfamilie, die bis heute mehr als 20 Millionen Tonträger verkauft hat.

Der 1972 in Spanien geborene Joey ist nicht nur als Gitarrist der Pop- und Folkband "The Kelly Family" bekannt, sondern vor allem als Extremsportler. Ab den 2000er Jahren und nach dem Tod seines Vaters Dan zog er sich mehr und mehr aus dem Musikgeschäft zurück. Seine ganze Leidenschaft widmet er seitdem vor allem Ultra-Langstreckenläufen und Spenden-Marathons.

Das Motto von Joey Kelly: no limits

So absolvierte er im Zeitraum von nur einem Jahr allein acht Ironman-Läufe – eine Leistung, die vor ihm noch keiner schaffte. Viermal nahm er unter anderem am Race Across America teil, an 50 Marathon- und 31 Ultra- Marathon-Läufen.

Im vergangenen Jahr setzte er mit seinem Sohn Luke ein neues Ziel: Auf nach China auf dem Landweg. Mit zwei Hindernissen: Erstens erfolgt die Fahrt in einem uralten VW-Bus. Und Zweitens: "Wir fahren ohne Geld und ohne Essen", sagte er zu seinem Sohn. Mit anderen Worten: Auf dem Weg dorthin müssen sie betteln und arbeiten.

Der Wagen war rasch gefunden: Ein Bulli vom Typ T1, der in einer Scheune zwei Jahrzehnte vor sich hindämmerte und erst wieder auf Vordermann gebracht werden musste. Aber Joey versteht sich auch als KFZ-Archäologe. Und später waren mit Reisegepäck kiloweise CDs mit Musik der Kelly Family. Mit deren Hilfe ließ sich rasch manches Problem lösen, Hunger stillen oder sich für die überall erlebte Gastfreundschaft revanchieren.

Die Reise der Beiden führte im Sommer 2019 von Berlin ins Baltikum, über St. Petersburg und Moskau, durch Kasachstan und Sibirien bis zum Baikal See und über die Mongolei nach China.

Jetzt ist zu ihrem Road-Trip das Tagebuch in Buchform erschienen, aufgezeichnet von Ralf Hermersdorfer: "Bulli-Challenge –

Von Berlin nach Peking. Ohne Geld – nur mit Spenden". Der beiden wurden vom Fotografen Thomas Stachelhaus begleitet, der grandiose Aufnahmen von dem 12.000 Kilometer langen Abenteuer, den weiten Landschaften und den Begegnungen mit Menschen entlang der Route machte.

Auf den Seiten der Fotostrecke oben zeigen wir einige der schönsten von insgesamt 200 Bildern der "Bulli Challenge".

