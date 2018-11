Bereit zum Abflug: Han Siyuan ist eine von gut 700 zivilen Pilotinnen in China - gegenüber 55.000 männlichen Kapitänen. Vor zehn Jahren setzte sich Han Siyuan an der Flugakademie gegen 400 andere Frauen durch: Am Ende war sie die einzige Absolventin, die Spring Airlines in Shanghai fürs Pilotentraining auswählte. "Bei der Beförderung von einer Kopilotin zur Pilotin war für mich die größte Herausforderung, dass sich die Firma am Anfang sehr viel Mühe gibt. Sie kümmert sich und ermutigt dich. Aber wenn es dann um die Beförderung zur Pilotin geht, dann müssen alle denselben Standard erfüllen. Keiner macht Abstriche, nur weil du eine Frau bist." Und sie hat es geschafft: Heute fliegt Han Siyuan an einem durchschnittlichen Arbeitstag rund 180 Passagiere von und nach Chongqing. Damit ist sie eine Ausnahme: In kaum einem Land gibt es prozentual so wenige Pilotinnen wie in China; 1,3 Prozent sind es in der Volksrepublik. Da scheint mancher Passagier überrascht, wenn dann mal eine Frau am Steuerknüppel sitzt. "Über die Lautsprecheranlage hab' ich gehört, dass der Kapitän eine Frau ist. Ich merk' davon nichts beim Fliegen. Ich glaube, die Leistungsfähigkeit und besondere Talente haben nichts mit dem Geschlecht zu tun." Erst im März hat die chinesische Pilotenvereinigung eine Abteilung für Frauen aufgemacht. Vizepräsidentin Chen Jingxian sagt, sie hoffe, dass das erst der Anfang war: "Auch das Militär und die großen Luftfahrtunternehmen sollten erkennen, dass sie Frauen einbeziehen müssen, wenn sie nach Piloten suchen. Auf jeden Fall sollten sie keine niedrige Quote für Frauen einführen - und stattdessen Frauen die gleichen Chancen im Wettbewerb einräumen." Auch abseits des Cockpits hat Han Siyuan viel zu tun: Sie ist auch noch junge Mutter. "Man könnte denken, es gibt einen Konflikt zwischen meiner Rolle als Mutter und als Pilotin. Aber ich liebe beide Rollen! Ich kann sowohl meinen Job gut machen als auch ein gutes Beispiel für mein Kind sein. Ich hoffe, er wird verstehen, dass seine Mutter hart für den Lebensunterhalt arbeitet. Und ich hoffe, dass er in Zukunft auch selbst stark ist und seinen eigenen Weg geht." Der Luftfahrtmarkt in China wächst rasant. Die Pilotinnenquote kann da bisher nicht mithalten - aber das mag sich ändern.