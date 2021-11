Die erst Anfang März 2020 eröffnete Aussichtsplattform The Edge ist eigentlich schon spektakulär genug. Aus der Fassade des in den Hudson Yards errichteten Wolkenkratzers ragt kurz unterhalb der Spitze ein riesiger Balkon ins Freie. Das Besondere an dieser luftigen Terrasse ist der gläserne Fußboden in einer Höhe von 336 Metern, direkt über den Straßenschluchten Manhattans.

© Getty Images Reise Das sind die heißesten Tipps für einen Aufenthalt in New York

Abgesehen von den Panoramablicken, insbesondere über die ganze Insel Manhattan bis zur Südspitze, verlangen diese Tiefblicke schon normalen Besuchern ein Mindestmaß an Nervenstärke ab.

Alle, denen der gläserne Untergrund noch zu lasch ist, können ab dem 9. November eine weitere Option wählen und die exponiertesten Schritte wagen, die New York City zu bieten hat: The Edge City Climb nennt sich das neueste Abenteuer im Himmel über Manhattan.

Zunächst geht es per Expressaufzug bis zur 100. Etage des 2019 fertiggestellten Hochhauses, ein Entwurf des Architekturbüros Kohn Pedersen Fox. Dort befindet sich das "Outdoor Sky Deck". Von dort geht es über 32 Stufen vom "Basecamp" zu "The Cliff", wo die Himmelsleiter beginnt, ähnlich wie bei dem ersten Teil eines Bridge Climb einer Bogenbrücke. Der In einem Winkel von 45 Grad führen 161 Stufen zur "Apex" in 387 Metern Höhe.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Youtube integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Wer die zusätzlichen 45 Höhenmetern absolviert hat, steht dann höher als auf dem Dach der Empire State Building mit 381 Metern (mit Antenne 443,2 Meter). Der Preis für das in Kleingruppen geführte Vergnügen: 185 US-Dollar pro Person.

Weitere Informationen: www.edgenyc.com, https://de.nycgo.com, www.hudsonyardsnewyork.com/discover/edge,

Lesen Sie auch:

- New York City: Diese neuen Attraktionen erwarten Sie

- Nach Aufhebung des Einreisestopps: Was Reisende in die USA jetzt wissen müssen

- Zeitreise in die 1960er Jahre: ein Besuch in der Retro-Lounge über den Dächern Manhattans