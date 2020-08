Sehen Sie im Video: Corona-Testzentrum in Hamburg will binnen 24 Stunden Ergebnisse liefern.





Am Hamburger Flughafen ist am Mittwoch ein kommerzielles Covid-19-Testzentrum eröffnet worden. Das Angebot richtet sich an Reiserückkehrer aus Ländern, die vom Robert Koch-Institut als Nicht-Risikogebiet eingestuft sind und an Passagiere, die ihre Reise von Hamburg aus antreten und ein Zertifikat in ihrem Zielland benötigen. Auch Bürger aus Hamburg und Umgebung, die sich testen lassen wollen, können dies hier tun. Alle Reisenden können sich täglich von 6.00 bis 20.00 Uhr im zentral am Terminal 1 gelegenen Abstrichzentrum testen lassen. Alle Getesteten erhalten in der Regel innerhalb von 24 Stunden ihr Testergebnis über eine webbasierte Lösung. O-TON Volkmar Weckesser, CIO, Centogene «Die Tests sind für Reiserückkehrer grundsätzlich kostenfrei. Die Kosten werden vom Gesundheitsfond übernommen. Die anderen, die den Test kaufen müssen, zahlen dafür 59 Euro.» Von Ende des Monats an sollen auch Schnelltests angeboten werden, die innerhalb von sechs Stunden ein Ergebnis anzeigen; diese kosten dann 139 Euro.

Mehr