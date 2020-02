Das neuartige Coronavirus greift weiter um sich – vor allem in Asien steigt die Zahl der Infektionen sprunghaft. In China sind mittlerweile mehr als 1100 Menschen an dem Virus gestorben. Um die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen, stehen Menschen, die sich infiziert haben oder Kontakt mit Infizierten hatten, unter Quarantäne. Das gilt auch für die Passagiere des Kreuzfahrtschiffs "Diamond Princess", das im Hafen von Yokohama liegt. Ein Passagier, der das Schiff in Hongkong verlassen hatte, war dort positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Aus diesem Grund dürfen die übrigen Passagiere das Kreuzfahrtschiff seit Dienstag der vergangenen Woche nicht verlassen. Unter ihnen befinden sich auch Jan und Dave Binskin aus Australien. Das Ehepaar hatte sich auf eine schöne Kreuzfahrtreise gefreut, nun steckt es auf dem Schiff fest, darf nicht an Land gehen und hofft, sich nicht mit dem Virus infiziert zu haben. Auf Facebook berichtet das Paar von den Eindrücken an Bord und auch davon, wie es sich die Zeit vertreibt: Die Binskins bestellten sich unter anderem Wein an Bord, der dann per Drohne geliefert wurde.

Naked Wine Club your incredible just got the First Drop Thank God For Drones the Japanese Coast Guard did not know what the Fuck was going on 🍷🍷🍷🍷🍷👌👌👌👌 Gepostet von Jan Dave Binskin am Donnerstag, 6. Februar 2020

"Diamond Princess": Mindestens 174 Coronavirus-Infektionen an Bord

Anscheinend gingen auf dem Schiff nämlich die Alkoholvorräte aus. Da wandte sich das Paar über Facebook an den Naked Wine Club, der eine Lösung fand, die beiden älteren Herrschaften zu versorgen: Da kein Kontakt mit anderen Menschen zugelassen ist, wurden zwei Kisten Wein per Drohne geliefert. "Die japanische Küstenwache hatte keine Ahnung, was zum Teufel vor sich ging", schrieb das Paar auf Facebook, sichtlich erfreut und mit jeder Menge Wein-Emojis.

Die Alkohollieferung scheint Jan und Dave Binskin die Zeit an Bord tatsächlich zu verschönern: In den Tagen nach Eingang der Weinflaschen posteten sie ständig Bilder davon. "Glauben die Menschen noch an Märchen?", fragten sie. Den Humor hat das Paar also keineswegs verloren, auch wenn die Lage an Bord eher trostlos zu sein scheint. Erst nach fünf Tagen durften die Passagiere an Deck, um eine Stunde lang an die frische Luft zu kommen.

Doch auch wenn die Aktion des Ehepaares nach Spaß aussieht, ist die Lage auf dem Schiff ernst. Alle Reisenden müssen auf das Virus getestet werden. Mit den anderen Passagieren bleiben Jan und Dave Binskin über Telefon in Kontakt. "Wir haben die Nummern einiger Kabinen, wir rufen dort an und fragen, wie es ihnen geht", erzählte Jan Binskin dem australischen Sender 9 Now. "Wir rufen dort jeden Morgen an, um zu hören, dass sie nicht gestorben sind", fügt ihr Mann an. Ihnen selbst geht es gut: Bisher zeigen sie keine Anzeichen einer Infektion. Unter den übrigen Passagieren der "Diamond Princess" ist die Zahl der Infizierten nach Angaben des japanischen Gesundheitsministers Katsunobu Kato auf mindestens 174 gestiegen.

Quellen: Jan und Dave Binskin auf Facebook / "9 Now"