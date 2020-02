Coronavirus: Kreuzfahrtschiff-Passagiere dürfen nicht in Mexiko aussteigen

Viele Menschen auf der mexikanischen Insel Cozumel im Karibischen Meer leben eigentlich vom Tourismus. Doch gegen das Anlegen des Kreuzfahrtschiffs MSC Meraviglia haben sie am Mittwoch protestiert. Sie befürchten, dass ein Besatzungsmitglied mit dem Coronavirus infiziert ist. "Es besteht ein hohes Risiko. Wir wissen nicht wirklich, was auf dem Boot passiert, aber wo Rauch ist, da brennt es. Wegen eines Schiffes werden wir die Einnahmen verlieren, unsere Gesundheit und wahrscheinlich auch unser Leben. Wir müssen uns isolieren." "Es ist ein potenzielles Risiko. Ich fordere die Behörden von Cozumel auf, ihre Arbeit zu tun. Mexiko hat wohl vergessen, was vor einigen Jahren mit H1N1 war. Damals gab es in Cozumel keine Besucher." Das Kreuzfahrtschiff der Linie MSC Cruises hatte die Erlaubnis erhalten, in Cozumel anzulegen. Von Board gehen durften die Reisenden allerdings dann doch nicht. Laut Unternehmen war ein einziges Besatzungsmitglied an gewöhnlicher saisonaler Grippe" (Influenza A) erkrankt. Es sei kein Fall von Coronavirus an Board. Zuvor wurde dem Ozeanriesen mit rund 6000 Passagieren und Besatzungsmitgliedern bereits die Ausschiffung in Jamaika und Grand Cayman verweigert.