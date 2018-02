Sich einmal wie ein Pilot fühlen - davon träumen viele Menschen. In einem Luxusresort im Manuel Antonio Nationalpark in Costa Rica ist das nun möglich. Gäste können in einer ausgebauten Boeing 727 von 1965 nächtigen - Meeresblick vom Cockpit inklusive. Die Suite lässt keine Wünsche offen. Von hochwertigem Interieur bis zur geräumigen Terrasse umgeben von Palmen. Wer hier residiert, fühlt sich wie im Paradies. Der tropische Spaß hat allerdings seinen Preis: Die Preise für die Flugzeug-Suite liegen zwischen 260 bis 750 Dollar pro Nacht - Steuern noch nicht eingerechnet.