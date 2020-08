Spazierengehen, Wandern und Trekking liegen im Trend. Die Bandbreite der körperlichen Aktivität ist dabei so vielfältig wie bei kaum einer anderen Freizeitbeschäftigung: Die Auswahl reicht vom harmlosen Spaziergang, über eine lange Tageswanderung auf einer ausgeschilderten Route bis zur mehrwöchigen Herausforderung durch wilde Natur mit mehreren Zeltnächten.

Und dann gibt es noch diese besonderen Wege, die in der Fantasie zu Traumpfaden werden, weil man sie einmal im Leben zurücklegen möchte. Ob Apalachian Trail in Nordamerika, die Trekkingroute zum Basislager des Mount Everest in Nepal oder The Dingle Way an der Südwestküste Irlands - diese Routen gehören zu den Wunschzielen passionierter Wanderer.

"Wandern ist ein Mittel, um uns daran zu erinnern, wer wir sind und welchen Kontext wir auf diesem Planeten haben", schreibt Kate Siber in der Einleitung ihres neusten Buches. Die amerikanische Journalistin, die als Travel Journalist of the Year ausgezeichnet wurde, hat in dem Band "Walks of a Lifetime - Das sind die 100 spektakulärsten Wanderungen weltweit" besondere Routen zusammengestellt und beschrieben.

Elf von 100 Wandertouren

Nach Kontinenten gegliedert geht die für Leser inspirierende Reise rund um den Globus, inklusive zu Wanderzielen in Ozeanien und der Antarktis. Jedem Weg werden mehrere Seiten mit verführerischen Fotos gewidmet, inklusive einer Beschreibung und Angaben zur Distanz, der Dauer, dem Schwierigkeitsgrad und der empfohlenen Jahreszeit.

Das im National Geographic Verlag erschienene Buch möchte "unsere Fantasie anregen, aufzeigen, was möglich ist", so die Autorin. "Dann machen wir unsere eigenen unvergesslichen Naturerfahrungen – irgendwo da draußen auf einem verschlungenen Pfad."

Auf den folgenden Seiten der Fotostrecke oben stellen wir zehn von den 100 legendären Wanderungen des Buches vor.

