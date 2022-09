Nach dem weltweiten Einbruch des Flugverkehrs im Frühjahr 2020 haben die Passagierzahlen an den großen Flughäfen im vergangenen Jahr wieder zugelegt. Teilweise verdoppelte sich die Zahl der abgefertigten Fluggäste. Doch je nach Region fällt die Erholung der Zivilluftfahrt ganz unterschiedlich aus.

Zu diesem Ergebnis kommt die Untersuchung des Airport Council International (ACI), der jetzt die Zahlen für 2021 vorgelegt hat. In deren Statistik sind Zahlen von 2600 Flughäfen aus 180 Ländern eingeflossen. Insgesamt wurden im Zivilluftverkehr 4,6 Milliarden Fluggäste gezählt, was ungefähr die Hälfte der Passagierzahlen vor Ausbruch der Pandemie im Jahr 2019 entspricht.

Was auf den ersten Blick auffällt: Von den ersten zwölf Flughäfen mit den meisten Passagieren befindet sich allein zehn in den Vereinigten Staaten. Dort hatte die Reisetätigkeit mit dem Flugzeug viel früher zugelegt als im Vergleich zu Europa. Selbst in den Top 20 wird nur ein Airport in Europa gelistet – und der eher am Rande: Mit 36.988.067 Passagieren landete Istanbul (IST) auf Rang 14.

Mehr als 75 Millionen Passagiere in Atlanta

Deutlich zurückgegangen sind die Rekorde von Airports in der Volksrepublik China. Nur Guangzhou und Chengdu schafften es in die Top Ten. Als eindeutiger Sieger ging 2021 der Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) hervor, der sich mit 75.704.76 Passagieren seine Spitzenposition zurückerobert hat. Insgesamt wurden 708.000 Starts und Landungen gezählt.

Ein ganz anders Bild ergibt die Analyse, wenn es um Luftfracht geht. Hier liegen Hongkong, Memphis, Shanghai, Anchorage und Seoul-Incheon ganz vorne, und Frankfurt führt mit Platz 14 das Ranking in Europa klar an.

