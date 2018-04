Ein Passagier hat den Moment mit dem Handy gefilmt, als das Flugzeug, in dem er sitzt, mit brennendem Triebwerk auf dem Flughafen von Atlanta landet. Nach Medienberichten musste der Airbus A333 der Fluggesellschaft Delta Airlines am Mittwoch notlanden, nachdem kurz nach dem Start an einem Triebwerk Feuer ausgebrochen war. Die Flughafen-Feuerwehr eilte sofort zur Maschine und konnte den Brand löschen. Bei dem Vorfall soll niemand verletzt worden sein. Die Fluggäste konnten ihre Reise in einer anderen Maschine fortsetzen. Warum das Feuer ausgebrochen ist, war zunächst unklar. Erst am Dienstag musste eine Maschine von Southwest Airlines wegen eines kaputten Triebwerks in Philadelphia notlanden. Dabei kam eine Frau ums Leben.