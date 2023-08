Eine Maschine von Delta-Airlines geriet in heftige Turbulenzen (Symbolfoto)

Auf einem Flug von Mailand nach Atlanta wurden elf Menschen verletzt, nachdem die Maschine von Delta-Airlines in Turbulenzen geriet. Sie wurden nach der Landung in ein Krankenhaus gebracht.

Während eines Flugs von Italien in die USA kam es auf einem Flug von Delta-Airlines zu schweren Turbulenzen. Elf Passagiere und Besatzungsmitglieder mussten nach der Landung auf dem internationalen Flughafen Hartsfield-Jackson in Atlanta in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Betreuungsteam sei mobilisiert worden, um sich um die Passagiere des Flugs zu kümmern, sagte ein Sprecher der US-Fluggesellschaft Delta. Die Priorität liege bei "den Kunden und den Crew-Mitgliedern, die Verletzungen erlitten haben."

Wie viele Verletzte es unter den 151 Passagieren und 14 Besatzungsmitgliedern des aus Mailand kommenden Flugs insgesamt gab, war zunächst unklar, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Auch über die Art der Verletzungen der elf in Krankenhaus eingelieferten Menschen wurden keine Angaben gemacht.

Maschine von Delta-Airlines geriet nicht durch Wirbelstürme in Turbulenzen

Weder die Fluggesellschaft noch die US-Luftfahrtbehörde führten die Turbulenzen auf Wirbelstürme zurück. Hurrikan "Idalia" wird am frühen Mittwoch voraussichtlich Florida erreichen und Hurrikan "Franklin" wütet derzeit im Atlantik.

Wissenschaftlern zufolge werden durch den Klimawandel sogenannte Klarluftturbulenzen immer häufiger, die ohne schlechtes Wetter auftreten und sehr schwer vorherzusagen sind.

