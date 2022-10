von Raphael Geiger und Gunnar Herbst Nationalparks, Meer und Wüste: Auf diesen 10 Roadtrips von Hawaii über Arizona und Florida erleben Sie Amerikas Weite am besten.

Am besten bucht man das Fahrzeug rechtzeitig vor dem Roadtrip von Deutschland aus, über Portale wie billiger-mietwagen.de oder "Check24". Das hat den Vorteil, dass alle Versicherungen inklusive und die Preise meist viel günstiger sind als in den USA. Wenn man den Wagen an einem anderen Ort zurückgibt, ist meist eine Extragebühr fällig. Firmen wie Alamo bieten einen Online-Check-in an, sodass es am Schalter schneller geht. Kleinere Wettbewerber wie ACE sind eine gute, günstige Alternative. Manche Anbieter prüfen den Einreisestempel im Reisepass, denn um mit dem deutschen Führerschein zu fahren, darf man in der Regel höchstens sechs Monate im Land gewesen sein.