Essen gehen mal nicht nach dem Motto: The same procedure as every year. Wie wäre es mit einem Besuch eines ungewöhnlichen Restaurants? Zum Beispiel bei einer Fahrt in einem Heißluftballon oder in einem nur wenige Quadratmeter großem Pegelhäuschen an der Elbe bei Hamburg?

Das kürzlich im DuMont Reiseverlag erschiene Taschenbuch "Zu Tisch! – Eine Reise zu den ausgefallensten Restaurants der Welt" versteht sich als ein kulinarischer Reiseverführer zu besonders exotisch gelegenen Lokalen.

Dabei wird weniger Wert auf die Zutaten zu den zum Teil mehrgängigen Menüs gelegt, sondern eher auf das klassische Argument jeden Immobilienmaklers: Lage, Lage Lage.

Herausgekommen ist eine Zusammenstellung von Lunch- und Dinner-Locations rund um den Globus. Im Buch werden die Auserwählten mit Bild, Text, Webadresse und einem Symbol für die Preisklasse nach Kontinenten sortiert vorgestellt. Die Auswahl reicht vom preiswerten Imbiss bis zum mit Michelin-Sternen ausgezeichnet Gourmet-Restaurant

Eines ist sicher, sollten Sie auch nur eine Empfehlung in die Tat umsetzen: Das Ambiente werden Sie länger in Erinnerung haben als das, was auf den Teller kommt.

Auf den folgenden Seiten der Fotostrecke zeigen wir zehn von 100 der ausgefallensten Restaurants.

