Jahr für Jahr vergibt das Londoner Skytrax-Institut die Auszeichnung für den besten Flughafen der Welt. Ermittelt wird der Sieger durch eine Online-Umfrage unter Passagieren, bei der hunderte Airports in verschiedenen Kategorien zur Abstimmung stehen. In den vergangenen beiden Jahren konnte sich der erst 2014 eröffnete Hamad International Airport in Doha die Spitzenposition sichern. 2023 allerdings gibt es einen neuen Sieger.

Zum besten Flughafen der Welt wurde demnach der Airport Changi in Singapur gekürt. Im Vorjahr hatte der Flughafen des Stadtstaates noch lediglich Platz drei belegt. Vor 2021 hatte er aber schon acht Jahre in Folge die Rangliste angeführt. Jetzt also das Comeback – laut Peter Miller von Skytrax sei das einerseits darauf zurückzuführen, dass Singapur nach der Lockerung der Covid-19-Maßnahmen wieder stärker frequentiert werde, andererseits auf das große Angebot in dem Flughafen. "Familien, Geschäftsreisende, Urlauber – alle sind gut versorgt", erklärte Miller CNN.

Beste Flughäfen der Welt: München unter den Top Ten

Tatsächlich gilt der Flughafen in Singapur als besonders spektakulär, weil er im Inneren wie eine grüne Oase erscheint. "The Jewel" heißt das gläserne Bauwerk am Airport, das nicht nur Passagiere, sondern auch Einheimische anzieht. Darin befindet sich unter anderem ein 40 Meter hoher Wasserfall.

Als bester europäischer Flughafen schnitt der Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle ab – er landete im weltweiten Ranking auf Platz fünf. Ein deutscher Airport ist zudem in den Top Ten vertreten. Der Münchner Flughafen erreichte wie schon im vergangenen Jahr Position sieben. Abgestimmt wurde in Kategorien wie Check-in, Gepäckabfertigung oder Freundlichkeit des Personals, die auch einzeln ausgewertet wurden. In punkto Personal schritt Seoul am besten ab, Tokio-Haneda wurde zum saubersten Flughafen gewählt. Die meisten Passagiere wurden vergangenes Jahr in Istanbul durchgeschleust – mehr als 60 Millionen Menschen.

Quellen: Skytrax / CNN