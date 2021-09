Urlaubsreisen in ferne Länder sind zur absoluten Ausnahme geworden. Die Karibik etwa ist bis auf weiteres für die meisten unerreichbar. Für die Bewohner ist diese Region ohnehin alles andere als ein Traum, wie ein Buch beschreibt.

Die Inseln der Karibik gelten allgemein als ideale Urlaubsziele. Sie bieten garantiert warmes Wetter, traumhafte Strände und viel exotisches Flair. Einfach perfekt für Europäer und Nordamerikaner auf der Suche nach Entspannung. Aber was bedeutet der Tourismus für die Bewohner der Touristengebiete?

Darüber hat sich die Autorin Jamaica Kincaid in dem Essay "Nur eine kleine Insel" Gedanken gemacht, das jetzt in deutscher Übersetzung wiederveröffentlicht wurde. Ein kurzer und wütender Text, der einen spannenden Blick auf die Kolonialismusdebatte wirft.

Die Autorin erzählt von Aspekten der Karibik, die Touristen eher nicht sehen können oder wollen. Von Korruption oder Drogenkriminalität, von Menschen, die nichts anderes kennen als zu dienen. Kincaid ist auf der Karibikinsel Antigua aufgewachsen, einer jener kleinen Inseln, die zu den Kleinen Antillen gezählt werden und die Karibik vom Rest des Atlantiks abgrenzen. Die meisten Einwohner des seit 1981 unabhängigen Inselstaats sind Nachfahren von Sklaven, die von den früheren britischen Kolonialherren auf die Insel gebracht worden waren.

"Nur eine kleine Insel" ist Antigua, ein abgelegener Ort, der eigentlich genug Probleme hat, das Erbe der Kolonialzeit hinter sich zu lassen. Aber das geschieht nicht, weil der Tourismus praktisch die einzige Einnahmequelle der Insel ist. Und um diesen zu ermöglichen, nimmt die Inselregierung eine neue Art von Kolonialsituation in Kauf. Alles wird darauf ausgerichtet, es den Touristen möglichst bequem zu machen, auch wenn das etwa bedeutet, wichtige Ressourcen für Importe zu verbrauchen, anstatt die einheimische Bevölkerung von ihnen profitieren zu lassen.

Die Autorin lässt ihrem Ärger freien Lauf

Kincaid hält ihren Ärger nicht zurück, wenn sie die Touristen direkt anspricht: "Die Banalität Ihres eigenen Lebens haben Sie klar vor Augen. Von ihr werden Sie dazu getrieben, Ihre Tage und Nächte in der Gesellschaft von Leuten zu verbringen, die Sie verachten und die Sie selbst nicht unbedingt mögen, bei Leuten, die Sie nicht in Ihrer unmittelbaren Nachbarschaft haben möchten."

Am Beispiel der Inselbibliothek veranschaulicht Kincaid das Ungleichgewicht in der Gesellschaft Antiguas. Hatte die Autorin zu Schulzeiten noch ihr Wissen dort vergrößern können, so war auch zehn Jahre nach einem Erdbeben das beschädigte Gebäude nicht saniert. Und die so hilfreichen Bücher lagen derweil in Kartons in einer Lagerhalle, wo niemand irgendetwas fand.

Kincaid lässt ihrem Ärger freien Lauf. und in Absätzen, die schon mal über mehrere Seiten laufen, beklagt sie, wie den einfachen Antiguanern das Leben unnötig schwer gemacht wird. Dabei ist ihre Heimat, wie sie immer wieder betont, nur eine kleine und dabei wunderschöne Insel. Erstmals 1988 veröffentlicht, sind die Probleme, die die 72-jährige Autorin in ihrem Essay schildert, bis heute aktuell.