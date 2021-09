Das Airline-Ranking von Skytrax gehört zu den prestigeträchtigsten Auszeichnungen der Luftfahrtbranche. Seit 1999 wird die alljährliche Fluggastbefragung von dem auf Luftfahrt- und Verbraucherthemen spezialisierte Unternehmen Skytrax durchgeführt.

Doch im vergangenen Jahr musste erstmals die Erhebung und Preisverleihung ausgesetzt werden, weil "die Zahl der Airline-Kunden weltweit und die der Fluglinien mit internationalen Verbindungen einbrachen", begründet Skytrax die Verschiebung in einer Presserklärung.

Daher wurde der Zeitraum für die jüngste Umfrage auf 23 Monate ausgedehnt, der auch Erfahrungen von Flügen vor dem Ausbruch der Pandemie umfasst, nämlich von September 2019 bis Juli 2021.

Die Auflistung der Top-Airlines wird wieder von arabischen und asiatischen Fluglinien angeführt. Doch es gibt interessante Veränderungen im Vergleich zum letzten Ranking: Deutlich verbessern konnten sich Air France (von Platz 23 auf Platz 10), British Airways (von 19 auf 11), Aeroflot (von 22 auf 14) und Turkish Airlines (von 35 auf 17).

Die Airlines der Lufthansa-Gruppe fallen zurück

Im Ranking der "World Top 100 Airlines 2021" haben auch große Marken mehrere Plätze eingebüßt. So fiel Lufthansa um vier Plätze (von Rang 9 auf Rang 13) zurück. Swiss (von 13 auf 18), Thai Airways (von 10 auf 23), Austrian Airlines (von 15 auf 27) und Eurowings (von 63 auf 72) verloren ebenfalls im Voting.

Den Titel "Airline of the Year" sicherte sich wie schon vor gut zwei Jahren erneut Qatar Airways. Außerdem erhielt die Golf-Airline mit ihrem Drehkreuz am Hamd International Airport in Doha noch die Auszeichnungen in folgenden Kategorien: "World’s Best Business Class", "World’s Best Business Class Airline Lounge", "World’s Best Business Class Airline Seat", "World's Best Business Class Onboard Catering" und "Best Airline in the Middle East".

Quelle: www.worldairlineawards.com

