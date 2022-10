Zwischenfall in Taranto: Boeings Dreamlifter verliert Rad beim Start

Frachtflieger Boeing 747LCF Zwischenfall in Taranto: Boeings Dreamlifter verliert Rad beim Start

von Till Bartels Ein riesiges Frachtflugzeug von Boeing hat beim Abheben in Italien ein Teil des Fahrwerks verloren, wie ein Amateurvideo zeigt. Dennoch flog der umgebaute Jumbojet über den Atlantik und wurde auf flightradar24.com von Tausenden verfolgt.

Der östlich der süditalienischen Stadt Taranto liegende Flughafen war am Dienstag Schauplatz eines ungewöhnlichen Zwischenfalls. Als eine Cargo-Maschine vom Typ Dreamlifter gerade abgehoben hatte, löste sich nur wenigen Sekunden aus geringer Höhe von einem der Fahrwerke ein Rad. Ein Amateurfilmer hat den Start in einem knapp einminütigen Clip festgehalten, den er auf Twitter hochgeladen hat.

"Eine von Atlas Air betriebene Boeing 747 Dreamlifter (N718BA), die am Dienstagmorgen (11.10.22) von Taranto (IT) nach Charleston (USA) startete, verlor beim Start ein Rad des Hauptfahrwerk", heißt es dazu auf dem rumänischen Twitter-Account "BoardingPass".

Im Werk der Boeing 787 Wo der Dreamliner flügge wird 1 von 9 Zurück Weiter Zurück Weiter In der Werkshalle in Everett: Aufgereihte Dreamliner mit den geschwungenen Tragflächen und leicht nach oben gebogenen Flügelspitzen, die sich im Flug um drei Meter nach oben biegen können. Mehr

Ähnlich wie bei der "Beluga“ von Airbus können mit diesem Spezialflugzeug ganze Rumpfsegmente ohne große Zeitverzögerung zum Standort der Endmontag der Boeing 787 nach Everett in Washington State und Charleston im Bundesstaat South Carolina geflogen werden.

Rumpfteile auf dem Luftwege zur Endmontage

Bei der Produktion des Langstreckenjets 787 hatte Boeing neue Wege eingeschlagen und die Fertigung von Baugruppen auf 150 Firmen weltweit ausgelagert. So werden zum Beispiel neben vorderen Kabinenteilen aus Japan das Höhenleitwerk und der mittlere Rumpfteil von der Firma Alenia aus Italien eingeflogen.

Der Endanflug von 5Y4231 auf dem Weg von Taranto nach Charleston © flightradar24.com

Die Piloten des Fluges mit dem Kürzel 5Y4231 setzten am Dienstag ihren Flug trotz den Radverlustes in Richtung Transatlantik fort und landeten nach elf Stunden Flugzeit in Charleston auf der Piste 15 – ohne Probleme, wie weitere Posts auf Twitter zeigen.

Das beim Start in Taranto verloren Rad wurde inzwischen gefunden. Es hatte den Flughafenzaun durchbrochen "und wurde aus einem Weinberg neben dem Flughafen geborgen“, schreibt die Website "Aviation Harald".

Lesen Sie auch:

- Im Werk der Boeing 787: Wo der Dreamliner flügge wird

- Airbus mischt mit seinen riesigen Belugas den Markt für Luftfracht auf

- Nicht nur Container- und Kreuzfahrtschiffe: MSC gründet eigene Fluggesellschaft