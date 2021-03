Sehen Sie im Video: Spektakuläres Drohnenvideo – Dürre legt 300 Jahre alte Stadt frei.













Die Ruinen einer einst belebten Stadt sind nach einer Dürre aus einem Stausee auf den Philippinen aufgetaucht. Pantabangan wurde in den 1970er-Jahren dem Bau eines der größten Staudämme in Südasien geopfert. Die Stadt in der philippinischen Provinz Nueva Ecij war für über 50 Jahre in den Fluten verschwunden.

