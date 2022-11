Neues Statussymbol: das Museum of the Future. Die arabischen Kalligrafien auf der Stahl- und Glasfassade sind Zitate über die Zukunft

von Till Bartels Bis 2025 will Dubai drei Plätze nach oben, auf der Liste der beliebtesten Reiseziele klettern – auf Platz eins. Um das zu erreichen, setzt es unter anderem auf einen riesigen Donut aus Stahl, das Museum of the Future. Ein Museumsbesuch und Blick darauf, was sich noch ändern muss.

Eine Frauenstimme wendet sich auf Englisch und Arabisch an die Wartenden in der Fahrstuhlkabine, übersetzt: "Willkommen an Bord auf dem Weg zur Raumstation Hope." Die Türen schließen sich, und unter ohrenbetäubendem Lärm hebt das virtuelle Spaceshuttle ab. An den Seitenfenstern ziehen Skyline und Wüste vorbei, auf dem Fußboden werden die Inselgruppen Palm Jumeirah und Jebel Ali sichtbar, vor der Küste im Meer drehen sich Hunderte Windräder, ehe durch die Dachluke der Sternenhimmel auftaucht. Zwei Minuten später dockt die Kabine an einer Raumstation im Jahre 2071 an und entlässt die Besucher in die oberste Ausstellungsfläche des Museum of the Future (MOTF).