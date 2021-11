An dem Gebäude führt jeder Weg auf die Palm Jumeirah vorbei. Die vor 20 Jahren ins Meer geschüttete Kunstinsel hat seit Kurzem einen architektonischen Leuchtturm: Wer auf dem Stamm der Palme fährt, der Straße zu den inneren und äußeren Palmwedeln, bleibt mit dem Blick an einem 240 Meter hohen Wolkenkratzer mit seiner ungewöhnlichen ausladenden Spitze hängen.

Der Palm Tower ist mit seiner vollständig verspiegelten Außenfassade und den sich nach außen neigenden oberen Stockwerken ein echter Hingucker. Der Entwurf des Architekturbüro RSP Architects Planners & Engineers aus Singapur beherbergt bis zum 18. Stockwerk das Luxushotel St. Regis Dubai The Palm und darüber bis zur 47. Etage mehr als 430 Eigentumswohnungen für gehobene Ansprüche.

Gekrönt wird das markante Bauwerk mit der diese Tage eröffneten Aura Skypool Lodge in der 50. Etage, dem Restaurant Sushisamba in der 51. Etage, der Aussichtsterrasse The View at The Palm in der 52. Etage und dem Falcon View im 54. Stockwerk.

Allen den in mehr als 200 Meter Höhe gelegenen Institutionen gemeinsam ist der 360-Grad-Rundumblick über The Palm Jumeirah und die Skyline von Dubai. Doch der neue Superlativ besteht in dem Infinity Pool im 52. Stockwerk, weil das Becken um die ganze Gebäudespitze herumgebaut wurde.

Gegen ein Ticket ab umgerechnet 16,50 Euro kann hier ab 10 Uhr morgens gechillt und geschwommen werden. Betrieben wird die 750 Quadratmeter umfassende Fläche von der in Dubai beheimateten Sunset Hospitality Group. Mit der neuen Attraktion ist die Metropole am Golf um einen weiteren Hotspot für Selfies von Influencern reicher.

